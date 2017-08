'La diferencia la saca el árbitro en una jugada dudosa': Russo.

El técnico de Millonarios, Miguel Ángel Russo, consideró que el partido contra Junior fue muy parejo y aseguró que lo desniveló una apreciación arbitral, en el penalti que él considero no debió ser sancionado.

“Son dos equipos parejos, no se sacan ventajas. La diferencia la saca el árbitro en una jugada dudosa”, dijo Russo.



"Veo que van los dos a disputar el balón. Me queda la sensación de la cancha. Después la veré tranquilo. Es dudosa. El portero va abajo a disputar el balón y veo que el delantero salta antes. No es decir que es culpa del árbitro, son apreciaciones. Al revés nos cuesto, no hemos tenido penalti en todo el año", agregó el entrenador.

Russo reiteró que su equipo no fue inferior y que supieron controlar al rival.

“Hace 15 días los partidos que jugamos con Junior fueron muy parejos. Pero no me quejó. Hoy tiene la iniciativa, pero creo que es el que menos opciones crea. Son equipos parejos, cada uno con su forma. Reconozco que ellos tiene jugadores de jerarquía que hay que saber controlar y lo hemos hecho”.

Finalmente, comento: “Es un equipo que de local no se le puede dar ventajas. Tiene manejo. Nos cuesto en lo ofensivo, provocar mano a mano, desborde. Pero la sensación que me queda es que el rival propuso y nosotros buscamos a nuestra manera y en una jugada muy dudosa se define una llave. Seguramente una interpretación del árbitro".



