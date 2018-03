Mientras vuelve Russo, Millos le apunta al milagro para clasificar

En medio de varias semanas de malos resultados y malos momentos, entre ellas la lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que sacará a Santiago Montoya al menos seis meses de la cancha, en Millonarios recibieron una buena noticia: el técnico Miguel Ángel Russo, recibió el alta médica y abandonó el Hospital Italiano, en Buenos Aires, donde recibió tratamiento para combatir una bacteria que ha aquejado su salud.

Se espera que Russo se reintegre a Millonarios pronto para tratar de enderezar el camino en la Liga, en la que está en la casilla 17, con apenas 10 puntos, y a seis del octavo, Once Caldas, justamente, su rival esta tarde (5:15 p. m., en el estadio de Palogrande, con transmisión del canal RCN).

Esa es la noticia más importante, que a Miguel le dieron el alta. Ahora hay que esperar 48 horas, que este todo bien y esperarlo que en cualquier momento viene para acá

“Esa es la noticia más importante, que a Miguel le dieron el alta. Ahora hay que esperar 48 horas, que este todo bien y esperarlo que en cualquier momento viene para acá”, dijo Gottardi antes del viaje a Manizales.



La razón por la que Russo tuvo que ser hospitalizado en Argentina fue por la presencia de una bacteria multirresistente a los antibióticos llamada Klebsiella, adquirida precisamente allí, cuando se le efectuó la operación en la vejiga para tratarle un problema de cáncer, el cual está completamente superado. Por eso el entrenador no ha podido reintegrarse al equipo. Solo dirigió un partido, frente a Nacional.



La recomendación de los médicos fue que el paciente estuviera totalmente quieto, en reposo, sin ninguna actividad física, por lo que permaneció varios días internado, en espera de que se controlara la bacteria.



El panorama deportivo que le espera a Russo no es bueno. Está muy colgado en puntos en la Liga y ya no le alcanza con lo que le queda como local para pelear la clasificación. Por eso es clave una victoria en Manizales.

