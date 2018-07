Mientras Millos reacciona, Santa Fe no da señales

Van dos fechas de la Liga y los equipos tradicionales de Bogotá, Millonarios y Santa Fe, aún no muestran su mejor nivel. Sin embargo, Millonarios ya logró su primera victoria, este domingo, en su visita contra Patriotas (0-2), y reacciona; mientras que Santa Fe cayó el sábado en Bogotá contra Nacional (0-2) y no da señales de mejoría. Los dos tienen mucho por corregir, pero los embajadores hicieron su tarea.

Millonarios lleva un empate y una victoria. Este domingo, finalmente, ganó, aunque le costó más de la cuenta, contra el mismo rival que le empató a Santa Fe hace una semana, en el mismo estadio de Tunja. El equipo azul, que además está jugando Copa Suramericana y viene de empatar 1-1 contra General Díaz en Paraguay, jugó con una nómina alterna. Fue la oportunidad para que el volante Christian Marrugo, uno de los refuerzos, ganara minutos de juego con la camiseta azul. Aunque aún está lejos de su mejor nivel. Pero quizá la mejor noticia es que anotó Roberto Ovelar, y es buena porque es uno de los delanteros que pelea por ser el titular en una dura competencia con Ayron del Valle y con Gabriel Hauche, el argentino que llegó como flamante incorporación al equipo y que la semana pasada ya debutó con gol. Justamente, el ataque es un tema en el que Millonarios tiene variantes, aunque sigue desperdiciando muchas opciones de gol, por lo cual empató en la primera fecha contra Chicó.

"Fue una semana dura, el equipo respondió de buena manera. En estos partidos así de visitante tenemos que sumar" M. Russo #MFC pic.twitter.com/Rla8ZdqItB — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 30 de julio de 2018

El otro buen síntoma que muestra Millonarios es el desempeño que ha mostrado el jovencito Juan Camilo Salazar, que ayer fue suplente, y cuando entró le dio otra dinámica al equipo, tanto así que de sus pies, en una gran jugada individual, nace el primer gol del partido, que fue de César Carrillo.



No todo es positivo. A Millonarios todavía le falta equilibrio. Este domingo, Patriotas no lo atacó, pero Chicó sí le hizo daño. Además, en ese juego presentó fallas individuales que le costaron dolores de cabeza, con dos goles que tuvieron responsabilidad del portero Faríñez (que ayer sacó un remate de gol). Sin embargo, la temporada es joven y al menos el equipo reaccionó ayer.

Santa Fe no levanta

Santa Fe no arranca en este segundo semestre y lo que más preocupa es el pálido fútbol que ha mostrado hasta ahora, en tres partidos jugados, dos de la Liga y uno de la Copa Suramericana. No solo no ha ganado, sino que aún no ha hecho ni un gol. Tiene hasta el momento muchos detalles de urgente revisión, aunque la temporada del segundo semestre hasta ahora comienza.



A la falta de gol (cero en tres juegos) se suman las fallas defensivas. Contra Nacional, el pasado sábado, ni Javier López ni Carlos Henao dieron garantías. Es más, el segundo gol llega por un error en marca de Henao. Otro punto es la lesión de Juan David Valencia (lesión que lo tendrá ausente el resto del semestre), por lo que hay el mismo problema del semestre anterior, le falta lateral izquierdo. Contra Nacional tuvo que actuar Nicolás Gil, habitual central. Por otro lado, el equipo no ha mostrado su habitual coraje en el medio campo, juega sin velocidad, sin presión, sin la garra que lo caracteriza. Y hay más, el fútbol de Santa Fe ahora gira en torno al volante Guastavino, en quien directivos y cuerpo técnico han depositado toda su confianza.



Pero Guastavino todavía no marca diferencia. Es un volante de talento que maneja los ritmos y tiene buena pegada, pero todavía no se echa el equipo a su espalda.

Santa Fe no pudo tener en el inicio de la Liga a Wilson Morelo por suspensión. El goleador ya podrá reaparecer en la fecha 3, contra América, el próximo domingo.

[Rueda de prensa Guillermo Sanguinetti] Santa Fe (0) –Nacional (2) :: Liga Águila II - 2018 https://t.co/zdaIPQnrNm pic.twitter.com/6UrAPR2rVp — Ind. Santa Fe (@SantaFe) 29 de julio de 2018

Carmelo Valencia no pudo aprovechar en estos dos partidos que le tocó de titular. Contra Nacional tuvo una inmejorable oportunidad de anotar y no pudo concretar.

Hasta el momento, la sensación es que el equipo trajo muchos refuerzos ofensivos, pero quizá le quedó faltando un central (recordando que se fue William Tesillo) y un lateral izquierdo. El juego del equipo pasó de la verticalidad y el paso rápido de defensa a ataque a un juego de más pausa, de más tenencia de la pelota, pero a un ritmo lento, sin sorpresa.



La esperanza cardenal es que Guastavino empiece a pesar, que Luis Manuel Seijas retome su nivel y se adapte al juego del equipo, que Wilson Morelo se reencuentre con el gol. De momento, Arley Rodríguez, uno de los refuerzos, ha mostrado cosas interesantes y da para pensar que puede aportar mucho más. Pero los otros refuerzos no se han notado.



Santa Fe arrancó la temporada cediendo terreno. Esta semana, el equipo de Guillermo Sanguinetti tiene su primer gran objetivo: clasificar a la tercera fase de la Suramericana, este martes, frente a Rampla Juniors (la ida quedó 0-0). La temporada aún es joven, pero en Santa Fe no se pueden dejar coger ventaja.









