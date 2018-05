Meluk le cuenta... (Poderes, vanidades, venganzas y ambiciones)

“¿Se acuerda de Sansón? Pues es lo mismo: cuando se vio encadenado a las columnas del templo lo tumbó, ¡y que mueran Sansón y los filisteos! Eso es lo que Perdomo dice que hará”, contó un presidente de equipo. Otro citó un término muy coloquial y muy fuerte, por lo que de manera deliberada lo cambié porque es el único que jamás se podrá pronunciar el Día de la Madre. Así, por ‘autocensura’, usaré, entonces, la palabra ‘bravos’: “Perdomo dice que si esta es una pelea de hijos de ‘bravos’, pues el más hijo de ‘bravo’ es él”, contó la fuente editada.

Un presidente más insistió: “Perdomo dice que si lo sacan, se los lleva a todos”.

Así va la furiosa pugna de poder y traiciones entre los más altos directivos de fútbol local: Ramón Jesurún, presidente de la Federación; Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor (clubes profesionales), y Álvaro González, presidente de la Difútbol (ligas aficionadas).



Con el filo de la cuchilla a punto de cortarle el pescuezo, acorralado por los clubes opositores en aumento (24 ya pidieron una asamblea extraordinaria para definir su suerte) y con las ligas celosas por entrometerse en sus terrenos, Perdomo, desesperado, pateó el tablero y acusó a González ante la Conmebol de tener un cargo que le impedía contratar con esa entidad y deslizó una zancadilla de deshonestidad para ganar adeptos fáciles en la opinión pública tras los escándalos de corrupción en el fútbol mundial y continental. Su estrategia es simple: asumir el rol de víctima y perseguido por los corruptos.



Los presidentes de clubes con los que hablé afirman que Jesurún no le perdonará a Perdomo “que se haya metido con su familia (?, sic)” y que González no dejará pasar el que lo haya puesto como corrupto en la Conmebol, entidad que lo ha exonerado de cualquier comportamiento “sospechoso o indebido”.



“Eso es irreconciliable. Ellos mismos lo han dicho así. Y Perdomo asegura que él no se va a dejar sacar y que si lo sacan se van todos”, dicen los dirigentes.



Perdomo tiene un importante grupo de clubes en su contra porque, según ellos, su gestión es muy mala, casi nula; ha sido “politiquero” por darles viajes y nombramientos en comisiones y de funcionarios a sus amigos, tiene “inmensas ambiciones personales de poder”, intenta perpetuarse en el cargo, quiere manejar la plata de los recursos de publicidad de cada club...



Ya intentaron sacarlo una vez, pero no tuvieron los votos necesarios: fueron 13, y necesitaban 19.



Además, el año pasado Perdomo quiso tumbar a Jesurún y quedarse con la presidencia de la Federación cuando creyó tener las mayorías electorales en la Dimayor. Fracasó en ese intento en buena medida porque González le dio su respaldo a Jesurún.



Ahora, con ellos mostrándoles los dientes, cercado y presionado, Perdomo amenaza con hacer estallar un potente cinturón de ‘secretos’ que lleva en su cuerpo.



Es muy probable que Perdomo se vaya, ya sea porque lo saquen o porque renuncie ante la falta de gobernabilidad que tiene.



Pero en un mundo del fútbol siempre tan lleno de rumores y sospechas, son necesarias la vigilancia y la investigación permanente sobre todos los directivos: cada uno responderá por sus actos. Pero si Perdomo sabe algo, en lo que puede ser un ajuste de cuentas, está en la obligación de contarlo con pruebas, por encima de su muy discutible gestión y su intentona para sacar a Jesurún. Que haya verdad, así sea porque en esta pugna de poderes, vanidades, venganzas y ambiciones, Perdomo decida imitar a Sansón y enterrarse él con los filisteos.





Meluk le cuenta...







Gabriel Meluk

Editor de Deportes

En twitter: @MelukLeCuenta