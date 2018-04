Meluk le cuenta... (Por ahora, solo buenos deseos)

Los buenos deseos se quedan a veces en eso. Hace apenas 3 meses, cuando comenzaba la temporada de fútbol en Colombia, la Liga pintaba buenísima: equipos con altísimas inversiones en la confección de sus plantillas de jugadores y cuerpos técnicos; con entrenadores extranjeros ganadores y con nuevos aires, con algunos de los buenos entrenadores colombianos en el banquillo, con jugadores de buen nombre y reciente renombre en Suramérica...

En fin, pintaba tan bien esta Liga que incluso me atreví a pensar que en este torneo se empezaría a dar ese famoso “salto de calidad” del que tanto se habla y que tanto se espera, pero cuando solo falta una fecha para terminar la fase clasificatoria del todos contra todos, el campeonato por ahora es un hueso, un ladrillazo de poquísimos goles (2,17 por juego sin contar el partido de anoche, de cierre de fecha dominical entre Equidad y Nacional), en el que se juega lentísimo, en el que los partidos son interrumpidísimos, con horrores y espantos arbitrales...



Y eso que desde la sabia dirigencia no se ayuda y en lugar de pensar en elevar la calidad de su producto, en la Dimayor andan en pugnas por la plata que va a entrar por el anunciado canal de pago por TV, las apuestas en línea y hasta por convertirse también en agencia de viajes. En eso es en lo que andan, eso es lo que les interesa. No les importa si se juega cada 24 horas y en estadios vacíos, con poco pasto y poca luz; ni que el calendario sea un mamarracho.



Jorge Perdomo, el cuestionado presidente de la Dimayor, anda más saltando matones y corrigiéndose a sí mismo y a sus comisiones y en mantener respaldos electorales internos a como dé lugar, que en hacer un trabajo simple; mientras que sus opositores siguen cocinando estratagemas para poner a uno de los suyos en el cargo porque viene la plata de la TV, las apuestas y los viajes. Creo que ya había dicho eso...

En gracia de discusión se puede decir que es apenas el comienzo en ese proceso hacia el salto de calidad que no se hace de la noche a la mañana y que la idea de invertir en serio en figuras y técnicos es correcta. Pero por ahora ese salto de calidad sigue siendo solo un buen deseo.









