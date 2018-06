Meluk le cuenta... (Y el favorito no tiene gol...)

La final de la Liga enfrentará al superfavorito Nacional, el mejor equipo del torneo, contra el Tolima, el mejor conjunto del momento.



De Nacional se podrá decir de todo, desde la repetida simpleza de que es un “equipo que no enamora” (es menos rebuscado, que no gusta), hasta que quizás está “sobrevalorado”, pasando por calificativos como “gris”, “monótono”, “desequilibrado” y así... Todo vale. En serio.

Sin embargo, el gran problema de este Nacional es su falta de efectividad. Ante eso, todo lo demás pasa a un segundo plano, como que si es desequilibrado, que si es repetido, que si varios de sus jugadores están en nivel medio o bajo, que si juega más vertical y menos pausado, que si es menos espectacular y tocador...



Repito: todo eso vale. En serio.

​

Pero no tiene gol, no es eficaz. Nacional, con todo y su aparente juego sin sabor, creó más de una docena de opciones de gol. Una tras otra y tras otra. Después de la duodécima ocasión fallida perdí la cuenta, lo confieso. No sé bien si antes de los penaltis fueron 14 o 15 o 16 posibilidades reales de anotar... Ruego me disculpen esta ridícula falta de rigor, ¡pero se me acabaron la hojas de la libreta!



En ese contexto de llegadas y más llegadas, el portero del Huila, Geovanni Banguera, fue el evidente jugador determinante del partido al evitar la goleada y lograr el insólito 0-0: atajó casi todo lo que le tiraron. Y cuando no pudo, la bola pegó en el palo. ¡Pegó tres veces en el palo!



Y el Huila también es un pecador a escala de la misma falta de gol.

​

Tuvo su momento en el comienzo del segundo tiempo, metió a Nacional contra su arco y creó cuatro inmejorables opciones. Ahí, el arquero de Nacional, Fernando Monetti, fue el jugador clave de su equipo porque atajó todo lo que le tiraron, hasta con la cadera y la entrepierna, y cuando no pudo el balón también pegó en el palo. ¡Una vez!



Pero un equipo de jerarquía no le hubiera perdonado la vida a Nacional. Le mete el golpe de nocaut, como Millonarios en la Superliga. Ese día, el pasado 7 de febrero, apenas empezando la temporada, Nacional ya estaba enfermo de “disfunción anotadora”: generó ocho opciones de gol, Millos pateó dos veces y ganó 1-2 y el trofeo. Desde el primer partido, hasta el del sábado pasado, Nacional ha sido el mismo. Llega, pero... ¡En 5 de los últimos 6 partidos no hizo gol!



Y si un equipo genera opciones, pues no queda otra explicación a la falta de poder de gol de sus jugadores.



Y una cosa bien distinta eran Berrío, Ibargüen, Yimmy Chará, Marlos Moreno y Guerra a Torres (el segundo ‘goleador’ actual del equipo, con 3 tantos, y que no es titular), Rentería y ‘Vlacho’ Hernández... ¡Ni Macnelly se parece a Macnelly en eso! El Macnelly del título del 2016 fue el segundo artillero del equipo (7 goles). El de hoy lleva uno en 17 juegos...



Tolima, en cambio, da la visión de ser un equipo más “equilibrado”, más parejo. Defiende con orden y tiene armas serias de ataque. En el primer partido de la semifinal contra el DIM, de local, atacó con firmeza, tuvo para meter al menos otro gol. En el segundo, este domingo, prefirió más seguridad, se defendió más y utilizó tres policías en el mediocampo para llevar el partido al desempate por penaltis, en el que resultó determinante el golero Álvaro Montero, por su seguridad general a lo largo del juego y por atajar el cobro definitivo.



Así, pues, el título del fútbol nuestro de cada día lo disputarán Nacional, el mejor equipo del torneo (sus impresionantes números lo atestiguan), y el Tolima, el equipo que tiene hoy, en concepto general, los mejores y más equilibrados modos.

Nacional no tiene gol. Y, a pesar de eso, sigue siendo el favorito...







GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En twitter: @MelukLeCuenta