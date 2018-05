Meluk le cuenta… (El penalti bobo y los merecimientos)

En ninguna parte del reglamento del fútbol dice que no se pueden sancionar penaltis en el último minuto. Tampoco dice que no se pueden pitar en el descuento.



Sin embargo, varios ‘genios’ y ‘neogenios’ en los medios y en las redes exponen una teoría insólita: si el juego está por terminar el árbitro no debe sancionar un penalti porque lo desvirtúa. Vea usted: supongo que tan singular argumento solo aplica si eso ocurre contra el equipo de su ciudad o del que son hinchas. ¡Ay, Dios…!

Nacional clasificó a las semifinales de la Liga con un penalti en el descuento para vencer 2-0 al Cali.



Agarrón evidente. Incuestionable. Penalti claro. Indiscutible. También, penalti bobo. Balanta sujetó a Dayro Moreno sin necesidad y ahogó al Cali que estaba llegando a la orilla del desempate, luego de remar contracorriente todo el partido por su propia decisión de meterse atrás, cerrarse y reventar.



Casi le sale el plan defensivo, del que su propio técnico, Gerardo Pelusso, ironizó cuando dijo que iba a alinear a 10 jugadores de marca.



Al final, no funcionó y no por culpa del árbitro Gustavo Murillo. A la ya dicha pendejada de Balanta, hay que agregar que el 1-0 nació por accidente: un rechazo que se volvió rebote y pasegol para el solitario y letal Dayro. Casi le sale, insisto, a pesar del 73 por ciento de tenencia de balón del Nacional, de no haber hecho un solo tiro al arco, de que su portero fuera su gran figura.



¿Que Nacional merecía el triunfo por su dominio y su paciente insistencia? Eso de los merecimientos en el fútbol es tan, pero tan relativo.



Pregunto: ¿la lucha del Cali en defensa no le merecía llegar al desempate? ¿Solo merece el que ataca? En el fútbol, los merecimientos son los goles y los dos de Nacional fueron legítimos y trasparentes.



Hay una doble moral en el fútbol: criticar a los que defienden cuando pierden por tacaños y mezquinos, y alabar cuando ganan por tácticos, luchadores y disciplinados. Hoy lo fácil es culpar al plan defensivo de un DT que desde siempre ha sido defensivo y al que contrataron por defensivo y que clasificó al Cali a los cuartos de final siendo defensivo.



El partido –y la llave– se desequilibró en el penalti bobo de Balanta en el último minuto. Ya iban para los penaltis, a pesar de que jugaban con uno de menos desde el minuto 80.

Así las cosas, el Medellín, que este domingo, tuvo un partido de menor nivel que el del Junior, en el 2-2, ¿no merecía clasificar a la semifinal? Junior tuvo más volumen de juego, fue intenso más cuando sus propios hinchas lo declararon muerto y lo enterraron. ¿No lo merecía con el tremendo partido de anoche? Está más que dicho: los goles dan la justicia. Y el DIM hizo uno más en la serie. Punto.



Tolima liquidó con total justicia su serie contra Caldas. Tenía que hacer dos goles y fueron tres gracias, en gran parte, a Peralta zaguero rival que se comió el primero y metió el tercero de autogol. Tolima era inmenso favorito y cumplió. Fue más.



¿Merecía pasar Huila? En ninguna parte del reglamento dice que no se pueden meter goles en el último minuto, como el del cabezazo de Edward López para el 1-1 del empate en Tunja del juego de ida, fundamental y decisivo como lo fueron también las atajadas del portero Geovanni Banguera, que paró tres penaltis en el desempate del sábado, en Neiva. Justa clasificación a la semifinal. Huila metió el que debía, en Tunja, en el minuto 93. Como Nacional, con el penalti bobo del descuento. Los 4 mejores de la Liga son los semifinalistas.



* * *

¿Será que la Dimayor tiene los calzones de sancionar a Nacional, Medellín y al Huila por la invasión de campo de sus hinchas? No creo.



Meluk le cuenta...



GABRIEL MELUK

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @MelukLeCuenta