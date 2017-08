Meluk le cuenta... (Los jueces están para fallar)

Hay un principio básico: las decisiones judiciales se respetan, se acatan. Eso, sin embargo, no significa que se compartan. Respetar y acatar no es asentir. Así ocurre en el caso de las sanciones de la Comisión del Campeonato de la Dimayor que, en primera instancia, castigó a Teófilo Gutiérrez (Junior) y a Luis Carlos Ruiz (Nacional) con la tesis de que la sola intención de simular, de fingir para engañar al árbitro es suficiente para inhabilitar y multar según el artículo 64F del Código Único Disciplinario.

Como ya lo he dicho en esta misma columna, el asunto, como casi todos los jurídicos, se debate entre dos frente: el ético y el legal. Ni más faltaba que desde aquí, como defensor de la norma que entró en vigencia hace apenas un año, vaya a consentir a los tramposos, a los que quieren hacer goles con la mano como Ruiz, a los que fingen un nocaut fulminante para buscar una expulsión de un rival, como Teo. Trampas, esas son trampas.



En ese aspecto ético, estoy de acuerdo. Pero no, en la interpretación legal del artículo que dice: "Suspensión de 2 semanas a 3 meses y multa de 60 a 80 salarios mínimos legales mensuales por actuar con intención de causar una decisión incorrecta de un oficial de partido O contribuir en un error de juicio Y en consecuencia hacerlo adoptar una decisión incorrecta". Los resaltados y las mayúsculas son mías.



En asuntos de interpretación jurídica siempre se busca el famoso "espíritu de la norma". Ese espíritu fue publicado en comunicado oficial por la propia Dimayor el 9 de agosto del año pasado, cuando entró en vigencia: "Entre los principales temas impulsados por la Dimayor, se encuentra la sanción a posteriori para los jugadores que simulando induzcan al error a los árbitros en sus decisiones". Así las cosas, entonces, la intención O la contribución al error, una de las dos, Y el hacer equivocar al árbitro, como factor definitivo en ambas situaciones, tienen que cumplirse.

Y en estos casos los árbitros, mal que bien, con más tiempo o dudas, no cometieron ningún error por las conductas tramposas: no se validó el gol con la mano de Ruiz, ni fue expulsado el supuesto agresor de Teo y ambos simuladores fueron amonestados.



Para la comisión de primera instancia, sin embargo, la sola intención de engañar al juez es razón suficiente para aplicar el castigo. Así interpretó el espíritu de la norma.



De esta manera han abierto un cráter del tamaño del Cañón del Chicamocha: de ahora en adelante, por ejemplo, cuando un árbitro le saque tarjeta amarilla a un jugador que se tire en las 18 buscando un penalti simulado debe ser castigado con al menos 2 semanas y 44 millones de pesos.



Pero no: ¡Ese 'piscinero' debe ser sancionado si el árbitro caer en la trampa y pita el penalti! Ese sí es el espíritu de la norma (no porque yo lo diga, ¡porque lo dijo la misma Dimayor!), norma sana y que ya ha sido copiada, por ejemplo, en Inglaterra.



Con estas decisiones mediáticas y selectivas (videos de jugadas similares a la de Teo, por ejemplo, abundan en las redes sociales) van a dañar una buena ley.



Las decisiones de las cortes se respetan y se acatan. Al fin y al cabo, los jueces están para fallar... ¡Ah! Y esta también es una frase que admite interpretaciones.



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

Twitter: @Meluklecuenta