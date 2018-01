Russo estará al menos '3 o 4 días más en la clínica', dice su médico 

El doctor Carlos Castro, médico tratante del profesor Miguel Ángel Russo, le dijo este miércoles a EL TIEMPO que el entrenador de Millonarios se recupera luego de ser hospitalizado por un cuadro de fiebre, producto de una infección urinaria.

"El profesor está bien, lo tenemos hospitalizado porque desarrolló fiebre, porque está en un proceso posoperatorio de una cirugía. Se le encontró una pequeña infección de origen urinario para lo cual está recibiendo los antibióticos indicados, y por eso es que está hospitalizado. Pero en ningún momento está su vida en peligro, está de buen animo, un poco triste por no dirigir a sus muchachos esta noche, pero está con un espíritu batallador, enseñándonos a vivir, es una persona admirable que despierta toda la simpatía y solidaridad", dijo el médico.



La bacteria la contrajo tras el procedimiento quirúrgico en la vejiga, realizado el pasado 2 de enero, en Argentina, por el cual tuvo que usar una sonda, la cual fue retirada hace dos semanas. "Lo que le sucedió está relacionado en el sentido de que tuvo sondas y cosas de esas que favorecen aparición de bacterias en la orina, pero no está relacionado con la enfermedad ni mucho menos, es una complicación bastante frecuente", agregó el médico.



Sin embargo, el dr. Castro aseguró que aún no le pueden dar de alta el entrenador. "Ahora depende de la evolución, esperamos que la fiebre desaparezca y una vez pase la fiebre lo dejamos usualmente unos 3 o 4 días más, para estar seguro de que la infección fue controlada completamente, y saldrá. No tiene nada para alarmarnos".



Castro comentó que el profe tenia mucho deseo de estar en el partido de este miércoles entre Millonarios y Nacional, pero que no es posible. "Nos tocó amarrarlo, porque quería irse esta noche para el estadio", dijo el doctor, insistiendo en el buen ánimo que tiene el entrenador. "No estamos preocupados, al contrario, estamos seguros de que daremos buenas noticias…"



A la pregunta puntual de cuál fue el procedimiento exacto que se le hizo al profesor en Argentina, el médico Castro dijo que era un tema privado del entrenador y que no iba a dar esos detalles. "Me he cuidado mucho de no meterme en dar detalles por respeto al profe. Por eso solo hablo de lo general", dijo Castro.

