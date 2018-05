Medellín vs. Junior, duelo de favoritos en los cuartos de la Liga

Luego de la última fecha del todos contra todos de la Liga en Colombia, Independiente Medellín consiguió ser cabeza de serie para los cuartos de final, Junior, se atraviesa en su camino y el equipo de Barranquilla intentará conseguir el título.

Independiente Medellín

Al DIM de Ismael Rescalvo le hacía falta un goleador y le trajeron al que todos los hinchas pedían: Germán Cano. El delantero argentino ha marcado la diferencia en un equipo que es temible adelante. Cano, acompañado de Leonardo Castro, Yairo Moreno y Juan Fernando Caicedo, configura el ataque más peligroso de la Liga: 32 goles en las 19 fechas disputadas. En la zona media también tienen un equilibrio envidiable con Didier Moreno y Andrés Ricaurte.



Donde han mostrado falencias es en la parte posterior: Medellín ha recibido 23 goles, uno más que el colero del campeonato. Si no encuentra el equilibrio entre goles marcados y recibidos, le será difícil ser campeón.

Junior

La nómina del Junior y las expectativas que se tenían no están ni cerca de los resultados durante la temporada. El equipo de Barranquilla, que cambió de técnico a mitad del camino, clasificó a los cuartos de final por la ventana.No obstante tener un ataque poderoso con nombres como Teófilo Gutiérrez, Yimmi Chará, Luis Carlos Ruíi, entre otros, Junior apenas tiene 17 goles a favor en lo que va del campeonato. Si bien muchos de los partidos los jugó con un equipo mixto, debido a su participación en la Copa Libertadores, Junior no ha mostrado un buen juego colectivo, en defensa ha dado ventajas e, incluso, Sebastián Viera no ha tenido su mejor nivel. Eso sí, por su nómina, Junior está llamado a pelear desde ahora.









