Santa Fe volvió a perder en la Liga: DIM lo venció 0-1 en El Campín

Hernán Pertuz pasó por detrás de toda la inocente defensa de Santa Fe. Alcanzó, mientras iba al encuentro del balón, a verlos tan inmóviles y desprevenidos –a Moya, Urrego y Mosquera– que les cabeceo sin esfuerzo, sin siquiera levantarse del pasto. Llegó al área como en calle de honor y él, que también es defensa, les anotó el gol con el que Medellín ganó este domingo en Bogotá. Dejó a Santa Fe aburrido, confundido y seguramente preocupado.

Santa Fe juega a la táctica de la manta corta, la de taparse la cabeza y descubrirse los pies –o viceversa–. Esta vez quiso cubrirse los pies. Quiso recuperar su fortaleza defensiva, la que se ha ido desvaneciendo –Millonarios y Nacional le anotaron de a tres goles–, y por eso cambió, una vez más, su esquema táctico: venía de pasar de línea de tres a una de cuatro y volvió a la de tres. Así se la ha pasado en los últimos partidos, cambiando además de defensores y extrañando al lesionado William Tesillo.



Esta vez se encontró con un rival que hizo poco, pero lo suficiente para ganar. En el primer tiempo, parecía que el local cumplía con su misión defensiva, no le anotaban, pero no tenía forma, armas ni ideas para atacar, como debería hacer, se supone, el local.

Acción de juego del partido entre Santa Fe y DIM. Foto: Héctor Fabio Zamora /CEET

Incluso Medellín le pegó un susto en el primer tiempo. Luego de un tiro de esquina y de un rebote fuera del área, Yairo Moreno remató y puso la pelota ajustada al palo derecho que defendía del portero Leandro Castellano, quien se lanzó, aterrizó y vio que no llegaba, y se vio vencido. Pero la pelota pegó en el palo y le rebotó por detrás de su cuerpo, sin tocarlo. De diez jugadas como esa, 9 suelen ser gol. Esta vez no fue.

Mientras tanto, Santa Fe se preocupaba más porque no le anotaran. Había dejado a Johan Arango en el banco de suplentes, como un arma secreta que quizá pudiera necesitar. Jonathan Gómez fue inofensivo; Plata, como siempre, quiso la pelota para él solo y cuando tuvo la oportunidad de anotar, solo frente al arco, ahí sí le dio por pasarla. Stracqualursi demostró otra vez que es un excelente pívot, pero que no hace goles –aunque la pelota le llegó muy poco–.



Arrancando el segundo tiempo, la idea que tenía Santa Fe –si es que quería reaccionar– se le vino al piso. Fue cuando Pertuz les cabeceó, a los cinco minutos, luego de un centro de costado de Luis Carlos Arias, y dejó a los defensores cardenales aburridos, incrédulos, iracundos. De los últimos cinco goles que le han hecho a Santa Fe, cuatro han llegado en el juego aéreo.

Hernán Pertuz celebra su gol. Foto: Héctor Fabio Zamora /CEET

Lo mejor que tuvo el equipo cardenal para empatar fue con ayuda. Roa metió un centro al área y un defensor del Medellín pateó en su propia puerta. El arquero David González, que salía a cortar el centro, tuvo que retroceder y hacer gala de su elasticidad y reflejos; sacó la pelota con un manotazo, justo en la raya de gol.



También lo intentó Damir Ceter, que se estrenó luego de sus lesiones y en su primera jugada metió un remate que acarició el palo. Pero no fue mala suerte. Santa Fe hizo muy poco para ganar y cuando perdía fue incapaz de empatar.



El equipo capitalino atraviesa un momento de confusión. No sabe si atacar o defender, no sabe si jugar con 4 atrás o con 3. Y como me dijo un tuitero, no sabe si jugar con 11 o con 10. Le expulsaron a Arango, el volante que entró para ser el salvador y duró dos minutos en la cancha. Como sus compañeros no cabecean, él fue y cabeceó a un rival. Tarjeta roja. Santa Fe perdió los papeles y los puntos.

Momento de la expulsión de Johan Arango. Foto: Héctor Fabio Zamora /CEET

Síntesis

Santa Fe: Leandro Castellanos (5); José Moya (5), Héctor Urrego (5), Dairon Mosquera (5); Juan Roa (5), Yeison Gordillo (6), Baldomero Perlaza (5), Cristian Borja (5), Jonathan Gómez (4); Ánderson Plata (4) y Denis Stracqualursi (5). DT: Gustavo Costas.



Medellín: David González (7); Marlon Piedrahíta (6), Andrés Mosquera (6), Hernán Pertuz (7), Juan Valencia (6); John Hernández (6), Dídier Moreno (5), Luis Carlos Arias (6), Cristian Marrugo (6); Yairo Moreno (6) y Juan Caicedo (5). DT: Luis Zubeldía.



Cambios en Santa Fe: Kevin Salazar (5) por Perlaza (14 ST), Johan Arango por Borja (19 ST) y Damir Ceter por Plata (26 ST).



Cambios en Medellín: Cristian Nazarit por Caicedo (35 ST), Hernán Hechalar por Arias (40 ST), Juan Camilo Saiz por Moreno (48 ST).



Gol del Medellín: Pertuz (5 ST).



Expulsado: Arango (21 ST).



Figura: Hernán Pertuz (7).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 15.984 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Mario Herrera (5).



Partido: Regular.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET