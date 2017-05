Medellín recibe en el Atanasio a un ilusionado Equidad

Deportivo Independiente Medellín y Equidad cerrarán la fecha 16 de la Liga I en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 7:30 p.m. de este domingo. La escuadra roja buscará volver a la victoria en el torneo local, después de la caída 2-0 con Junior.

Para darle la alegría de los tres puntos a la afición, Luis Zubeldía y sus ayudantes dispondrían de la nómina que venció 1-2 a Melgar, de Perú, en la Copa Libertadores. Juan Camilo Saiz se mantendría como el reemplazante del lesionado Hernán Pertuz.

“Me imagino un partido muy intenso porque ellos quieren meterse en los ocho y nosotros, consolidarnos en los primeros puestos. Esperemos ganar, dar buen espectáculo y que todos salgamos contentos”, dijo el entrenador.



El director técnico contó que la institución paisa pidió a Dimayor la reprogramación de algunos compromisos, teniendo en cuenta los encuentros contra Emelec (Ecuador) y River Plate (Argentina) en el certamen continental.



La propuesta no fue aceptada, por lo que el timonel del ‘poderoso’ y sus colaboradores analizarán la mejor manera de encarar la seguidilla de presentaciones que se avecina para el elenco antioqueño, que pelea en ambos frentes.



“Se viene un mes muy difícil y por suerte, tenemos a casi todo el plantel disponible para ir intercambiando. Si se me da la oportunidad de jugar, bienvenida sea porque me gusta sumar minutos”, manifestó Valentín Viola.



El argentino, quien ratificó la importancia de Juan Fernando Quintero para el DIM, aseguró que se siente cómodo actuando al lado de Juan Fernando Quintero y Leonardo Castro, pues se complementan bien y habló del rival.



“Equidad es un equipo al que le gusta jugar, que no se mete atrás y quiere manejar la pelota. Medellín tiene las mismas características, entonces creo que va a ser un partido entretenido”, concluyó Viola.

La Equidad y un gran reto

Los 'aseguradores' buscarán sumar contra el 'poderoso' en el Atanasio. La Equidad espera levantar el vuelo en la Liga I cuando visite este domingo, a partir de las 7:30 de la noche a Independiente Medellín, en cotejo que cerrará la jornada número 16.



Los 'aseguradores' ya pasaron la página del polémico duelo frente al Deportivo Cali y sólo se concentran en recuperar de visitantes los puntos que perdieron como local.

Saben que será complicado frente a un DIM que pasa por un gran momento en Liga.



"Sabemos que Medellín es un equipo de cuidado en la parte de arriba, esperemos contrarrestar todo eso y estar bien parados atrás", dijo Oliver Fula.



Para el central del cuadro verde capitalino será importante mantener el orden atrás y definir en las opciones que generen para traerse los tres puntos del Atanasio Girardot.



"Tenemos que estar respaldados, hay que jugarse la vida, este partido nos va a marcar lo que queda de campeonato y esperemos que sea una buena noche para nosotros", cerró Fula.



Para este compromiso, Arturo Boyacá tendrá tres bajas importantes: Stalin Motta y Diego Álvarez no estarán por expulsión, mientras que Fabián Vargas se perderá el encuentro por acumulación de amarillas.



La Equidad se ubica en la casilla once con 19 puntos.

Alineación probable

Medellín: David González; Marlon Piedrahita, Andrés Mosquera, Juan Camilo Saiz, Luis Carlos Arias; John Hernández, Didier Moreno; Christian Marrugo, Juan Fernando Quintero; Valentín Viola y Leonardo Castro.

D.T.: Luis Zubeldía.



Equidad: Esteban Ruiz; Walmer Pacheco, Dairín González, Camilo Mancilla, Andrés Correa; Joaquín Aguirre, Juan Alejando Mahecha, Mauricio Restrepo; Jean Carlo Blanco, Diego Valoyes, Carmelo Valencia.

D.T.: Arturo Boyacá



Juliana Sosa Góngora

Para EL TIEMPO

Medellín

En Twitter: @julysosag