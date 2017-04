Bucaramanga frenó al Medellín y lo venció 0-1 en el Atanasio Girardot

Deportivo Independiente Medellín no logró descifrar el cerrojo de Atlético Bucaramanga y cayó 0-1 en el estadio Atanasio Girardot, en duelo de la fecha 12 de la Liga I. Los amarillos hicieron un partido aplicado y lograron la importante victoria con gol de Jhony Cano.



En los primeros minutos, el ‘poderoso’ intentó vulnerar la resistencia de los santandereanos, que apelaron a su solidez defensiva y lograron cerrarle los espacios a los de las ideas, Christian Marrugo y John Hernández.

Al 11, Henry Obando estuvo a punto de marcar en su propia puerta, pero el balón pegó en el palo y favoreció a Alejandro Otero. Una buena acción colectiva de los visitantes, que finalizó Jhony Cano, significó el 0-1 sobre el 14.



El delantero apareció totalmente solo en el área de David González y sorprendió a los zagueros. Ante la desventaja, los dueños de casa se vieron obligados a volcarse sobre los predios de Otero, pero sin claridad.



Los rojos pudieron igualar con un cabezazo de Valentín Viola, quien no aprovechó la mala salida del cancerbero Otero y dilapidó la oportunidad. Por la necesidad de anotar, dejaron espacios atrás que los ‘leopardos’ no supieron aprovechar.



Para el segundo tiempo, el equipo de Santander saltó al terreno de juego decidido a cuidar el gol a favor, mientras que la escuadra paisa adelantó sus líneas y tuvo chances con Juan Fernando Caicedo, Hernández y Marlon Piedrahita, que no encontraron el arco.



Como en la primera etapa, los dirigidos por Fernando ‘Pecoso’ Castro estuvieron bien parados y apostaron por el contragolpe. En el DIM, Marrugo quiso manejar los hilos de su elenco, sin embargo, no fue su mejor noche.



Los hombres de Maximiliano Cuberas, director técnico encargado por la sanción de Zubeldía, manejaron el esférico; no obstante, el reloj corrió en su contra sin conseguir el empate.



Mauricio Cortés ingresó en el lugar de Juan David Valencia para que Medellín sumara un elemento en el ataque. Caicedo, después de un rebote de Otero, contó con una buena ocasión para marcar y definió mal.



Si bien Independiente Medellín buscó por todos los medios, no pudo cambiar el destino de las acciones, se quedó con las manos vacías y 25 puntos, como escolta del líder Atlético Nacional. Bucaramanga alcanzó las 16 unidades y está noveno, por el momento.



Síntesis



Deportivo Independiente Medellín 0 – 1 Atlético Bucaramanga



Deportivo Independiente Medellín: David González (5); Marlon Piedrahita (5), Andrés Mosquera (5), Hernán Pertuz (5), Juan David Valencia (5); John Hernández (5), Didier Moreno (5), Luis Carlos Arias (5); Christian Marrugo (5); Valentín Viola (5) y Juan Fernando Caicedo (5).



Cambios: Hernán Hechalar (5) por Valentín Viola (9 ST), Mauricio Cortés por Juan David Valencia (23 ST) y Jhonier Viveros por Marlon Piedrahita (41 ST).

D.T.: Maximiliano Cuberas (e).



Atlético Bucaramanga: Alejandro Otero (6); Henry Obando (6), Marlon Torres (6), Jeison Palacios (6), Christian Mafla (6); Yulián Anchico (6), Jossymar Gómez (6), Gabriel Gómez (5); Yulián Mejía (6); Jhony Cano (6) y Jhon Pajoy (6).



Cambios: Harlin Suárez por Jossymar Gómez (29 ST), Yeison Mena por Jhony Cano (31 ST) y Dávinson Monsalve por Yulián Anchico (38 ST).

D.T.: Fernando Castro.



Gol: Jhony Cano (13 PT), para Bucaramanga.



Amonestados: Yulián Mejía (28 PT), Jhon Pajoy (39 PT) y Yulián Anchico (15 ST), de Bucaramanga.



Expulsados: no hubo.



Figura: Jhony Cano (6).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 20.865 espectadores.



Partido: regular.



Árbitro: Carlos Betancur (7).



JULIANA SOSA GÓNGORA

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag