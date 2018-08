Marrugo deja de lado su corazón por 'Millos' al enfrentar al Medellín

Pocas veces los jugadores suelen dejar en claro el equipo que llevan en su corazón. Generalmente, usan una frase repetida: que son profesionales, que se entregan por la camiseta que están vistiendo y que lo demás queda en segundo plano.

En el caso de Christian Marrugo, que este semestre llegó a Millonarios como refuerzo para el triple reto de la Liga, la Copa Colombia y la Copa Suramericana, su amor no está oculto. Marrugo es confeso seguidor del Medellín, un equipo al que le entregó un título y al que ahora deberá enfrentar en El Campín, este sábado en la noche (8 p. m., con señal de Win Sports).

“Hay amor entre Medellín y mi persona. Duré cuatro años y allá dejé una huella, así como ellos conmigo por su hinchada”, declaró Marrugo. “Esto es trabajo y no se dio la oportunidad de volver por cosas del fútbol y ahora debo aprovechar esta linda oportunidad de enfrentarlos. Allá lo di todo y se siente raro”, agregó.



Sin embargo, Marrugo dejó muy en claro que su prioridad se llama Millonarios. “Estoy en una institución que me da la oportunidad para que mi familia coma, como se dice, y debo defenderlo a muerte. Yo quiero darlo todo”, señaló.



Curiosamente, el primer equipo profesional de Marrugo fue Nacional, con el que debutó el 20 de octubre de 2002, en un partido frente al Bucaramanga. Vestido de verde, el cartagenero jugó 91 partidos y anotó cinco goles.



De Nacional, donde ganó un título, el del primer semestre de 2005, pasó a Santa Fe, en su primera experiencia en Bogotá. Estuvo dos años, marcó 13 goles en 51 partidos y vivió la amarga experiencia de haber terminado en el último lugar de la tabla en el segundo semestre de 2007. Para esa época hubo una renovación total en el club y de ahí se fue al Deportes Tolima.



En Ibagué jugó cinco años. Actuó en 193 encuentros, anotó 27 goles y llegó a una final, la del segundo semestre de 2010, que Tolima perdió con Once Caldas.



Tras un paso de un año por el Pachuca y el Veracruz, en México, Marrugo volvió a Colombia para jugar con el Deportivo Cali. Solo jugó 13 partidos. Y de ahí pasó al Medellín, el equipo al que aprendió a querer. Le dio un título, el de 2016-I. Fue capitán, referente y figura. Jugó 122 partidos en la Liga y anotó 24 goles.



El DIM lo transfirió a mediados del año pasado al Puebla, de México. Allá estuvo un año. Ahora, llega a aportar su experiencia a un equipo que la necesita más que nunca. Hoy, Marrugo es el tercer jugador con más partidos en los torneos cortos: 472, solo superado por Yulián Anchico (Medellín), que lleva 482, y Wílmer Díaz (Jaguares), que tiene 478).

“Me he sentido bien, muy tranquilo y feliz. Llegar a un equipo conformado hace que adaptarse sea más fácil. De parte mía solo está trabajar y poco a poco unirse cada día más. En el colectivo, que es lo que siempre pienso, creo que todos estamos bien. El técnico ha rotado en los partidos y no se ha notado ningún rendimiento malo. A medida de que pasen los partidos será más fácil adaptarnos a los tres que llegamos (él, Gabriel Hauche y Óscar Barreto)”, expresó. “No debo dejar de lado la tenencia de balón, y eso es lo que me pide el profe, pero es de adaptarme al estilo de mis compañeros. Si el equipo va bien, a mí me va bien”, concluyó.



Marrugo lleva al DIM en su corazón. Pero hoy lo dará todo por Millonarios.









