'Manga' Escobar, cada vez más lejos de Millonarios

La renovación de Andrés ‘Manga’ Escobar con Millonarios se ha convertido en todo una novela y parece que ya tiene fin.

Las idas y venidas en esta negociación han tomado un nuevo ‘tinte’ este miércoles, pues hay versiones encontradas entre el jugador y el club sobre el dinero que el delantero espera recibir por una nueva temporada en el club.

El delantero vallecaucano publicó un mensaje en Instagram (que después borró) en el que señalaba la situación de su negociación con el conjunto 'embajador', en el cual desea continuar.

El mensaje decía: "Y luego no eran 180 millones por mes? Ahora 320? y luego 720? Al fin cuánto es porque me enredaron". 'Manga' explicó que las negociaciones son entre clubes y que el dueño de sus derechos, Dínamo de Kiev, pide una suma alta. "Como el club (Millonarios) pasa por un 'problema monetario' son cosas que se me salen de las manos porque es un arreglo entre clubes (...) Deberían reconocer que no tienen el poder económico para llegar a un acuerdo", escribió 'Manga', quien señaló que el Dínamo lo dejó jugar un año gratis en Millonarios y que ese club no quiere que se repita esa situación.

Sin embargo, fuentes de Millonarios aseguraron que Escobar habría pedido un aumento considerable en su salario, que la institución no está dispuesto a pagar y, por tal razón, ya no tiene ningún interés en contratarlo.

Sobre la versión de ‘Manga’, señalaron que el elenco capitalino sí pagó una suma por el préstamo del jugador al Dinamo de Kiev y que se le hizo una propuesta de aumento en cifras anuales.

Al parecer, Miguel Ángel Russo no contaría más con el jugador y buscaría traer un refuerzo más, que sería un volante de creación.

