'Estoy seguro que DIM hará un gran partido y aspira a ganar': Zubeldía

Con mucha tranquilidad y una gran sonrisa, el técnico Luis Zubeldía habló sobre lo que será el partido de vuelta de la final de la Superliga en la que no duda de que su equipo hará un gran compromiso para conseguir el primer título del 2017.

“Es difícil saber por dónde va a pasar el partido, porque hay tantas acciones en un partido que nadie las puede controlar. Si alguien piensa que las puede controlar es porque no ha jugado al fútbol. Esperemos estar atentos a la mayoría de las acciones y resolverlas de la mejor manera posible. Estoy seguro que el DIM hará un gran partido. Aspiramos a ganarle a Santa Fe”, afirmó el argentino.

Zubeldía no quiere dejar nada al azar y para eso ha estudiado a Independiente Santa Fe y ya sabe en qué deben estar atentos para sacar el resultado en Bogotá. Además, el exentrenador del Barcelona de Ecuador reconoció que también les dio a sus jugadores unas indicaciones que pueden serviles para sacar el resultado que esperan.

“Pienso que no será parecido al partido que disputamos en Medellín por una situación que parece lógica. Es un contexto diferente, por ahí el fútbol en Bogotá por el factor de la altura será diferente. Debemos hacer dos cosas bien que hablamos de puertas adentro, por lo que he visto en este equipo tiene una idea clara de a dónde a punta su fútbol. Sienten el buen trato de pelota sin olvidarse de los arcos. Empleando lo que hemos hablado, el equipo estará siempre en busca del resultado”, añadió.

Sobre las ausencias de Juan David Valencia y Juan Fernando Caicedo dijo: “Valencia presentó una lesión antes del partido de ida y el equipo actuó bien. Hoy había otros jugadores mejores y optamos por ellos. Por su parte, lo de Caicedo tiene que ver por una lesión muscular”.

Entre tanto, Luis Zubeldía elogió el trabajo de Christian Marrugo como capitán del equipo. Valoró su juventud, su entrega y la responsabilidad como trabaja en su rol y está siempre comprometido con sus compañeros.

“Todavía es joven (Marrugo). Conocer jugadores de otros lados a mí me da placer, sobre todo cuando tienen una experiencia como la de él. Está en una etapa en la que seguramente disfruta más de los entrenamientos y camerinos. Tiene más responsabilidad y es más consciente de su entorno. Me he encontrado con un muy bien capitán que da muy buen ejemplo”, comentó.

Zubeldía sabe que lo más claro es salir a ganar sin importar el torneo que se juegue. “La motivación existe porque hay algo en juego. Desde pequeños nos dedicamos a competir por el solo hecho de querer ganar, ni hablar si hay un título. Hay motivación y no hace falta bajar un discurso muy emocionante”.

Finalmente sobre su estilo de juego afirmó: “Por ahí se distorsiona cómo han jugado mis otros equipos con respecto al perfil del DIM. Me gustan los equipos que saben hacer lo que tienen que hacer adentro de la cancha. No contemplo jugar bien o que me guste un fútbol rápido si no se dan pases entre ellos. Si tocan bien el balón podrán ser un equipo rápido”.

