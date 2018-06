Luis Manuel Seijas vuelve a Independiente Santa Fe

17 de junio 2018 , 10:18 a.m.

Juan Andrés Carreño, presidente de Santa Fe, confirmó el regreso de Luis Manuel Seijas a Santa Fe. El nuevo dirigente del conjunto cardenal confirmó su tercer refuerzo para el segundo semestre, en el que enfrentarán Liga II-2018, Copa Colombia y Copa Suramericana.

Hoy es un gran día para Colombia, vamos a elegir presidente y yo les tengo una carta que nos acaban de mandar a todos nosotros de la familia cardenal para alegrarles el día!!@SantaFe #seijasvuelvealleón pic.twitter.com/o1xQUdKCKX — Juan Andres Carreño (@jacarreno21) 17 de junio de 2018

El jugador venezolano, quien estaba en Internacional, regresó al equipo capitalino luego de dos años estando en el fútbol de Brasil. Un jugador querido por la hinchada del león, estará en el segundo semestre con Santa Fe, siendo el tercer refuerzo del equipo, que se une a Carmelo Valencia y Arley Rodríguez, confirmados anteriormente.



Con el conjunto cardenal, Seijas ha jugado 218 partidos y logró anotar 30 goles con la camiseta albirroja. Ahora, un duro reto tendrá el 'Chamo', pues no ha tenido una regularidad de fútbol en Brasil tras su paso por Chapecoense e Internacional, equipos en los que sumó 46 encuentros con ambos clubes y no logró marcar gol.



Hasta el momento, la próxima noticia de Santa Fe sería la renovación, o no, de Wilson Morelo con el club, lo cual se definiría en esta semana.





