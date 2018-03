Con goles, Luis Carlos Ruiz se afianza en la titular de Junior

El regreso de Luis Carlos Ruiz al Junior no ‘disparó’ la venta de abonos ni causó mayor impacto entre la hinchada del equipo, que no veía con buenos ojos su retorno.

El día de la presentación oficial de la plantilla, cuando se anunció el nombre del samario, hubo más rechiflas que aplausos. Era evidente que falta de ‘feeling’ de Ruiz con la afición se mantenía pese a ser un jugador de las entrañas del equipo rojiblanco.



Sin embargo, el que más confiaba en Ruiz era el técnico Alexis Mendoza, quien lo aceptó sin dudar apenas Atlético Nacional lo dejó en libertad, por lo que su llegada se dio sin mayores problemas. En sus primeras declaraciones dejó claro que lo quería utilizar como centrodelantero, posición en la que brilló con Junior en el segundo semestre de 2013, en la que alcanzó el Botín de Oro con 16 tantos, empatado con Dayro Moreno.



Ruiz no vino al Junior como la gran solución de gol. De hecho, ya contratado, Junior siguió buscando un delantero goleador. Intentó por todos los medios traer al paraguayo Lucas Barrios y al caerse definitivamente esta operación se la jugó toda para incorporar al uruguayo Jonatan Álvez, por cuyos derechos canceló 3,5 millones de dólares.



Por suspensión, Álvez no pudo jugar los dos primeros partidos de la Copa Libertadores ante Olimpia, tocándole a Ruiz la responsabilidad de comandar el ataque tiburón. El samario no fue inferior al reto y en el juego de vuelta ante Olimpia marcó un gol que fue vital para avanzar a la tercera fase. Su rendimiento en esos partidos fue tan bueno que, pese a que Álvez había cumplido su sanción, el técnico Mendoza lo mantuvo como titular en los dos juegos ante Guaraní, pero contra Palmeiras, decidió dejarlo en el banco. Luego ingresó y fue uno de los rescatables de la debacle.



Contra el Medellín, Ruiz volvió a ser inicialista y respondió anotando el primer gol y jugando un buen partido, ratificando que su titularidad en Junior es indiscutible. En cada presentación suya hace honor a la frase que pronunció cuando arribó a Barranquilla para firmar nuevamente con Junior: “Vengo a dejar la piel por esta camiseta”.



Ruiz está cumpliendo con su palabra y varios de los que lo rechazaban hoy le reconocen su entrega y aporte al equipo. Con sus buenas actuaciones poco a poco ha ido acallando a sus críticos y ganándose, cada vez más, la confianza de su cuerpo técnico.



“Gracias a dios se da la oportunidad de marcar nuevamente, eso lo ayuda a uno a llenarse de confianza y muy bueno para el equipo que sacó un resultado positivo”, manifestó Ruiz, quien durante la pretemporada también se reportó con dos goles para la divisa rojiblanca.



El samario, de 31 años, valoró el hecho de tener como compañeros a dos jugadores como Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará, con quienes se entiende a la perfección. “Jugar con Teo y Chará es una ventaja enorme porque son jugadores que leen muy bien el juego”.



MANUEL ANTONIO ORTEGA PONCE

Redactor de EL TIEMPO

Barranquilla