Fuad Char descartó a Lucas Barrios para Junior de Barranquilla

El exsenador y accionista del Junior, Fuad Char Abdala, confirmó hoy que el atacante paraguayo Lucas Barrios no vendrá como refuerzo al equipo barranquillero.



El dirigente reveló que hasta este jueves, la vinculación de Barrios al Junior estaba arreglada, pero en horas de la mañana lo llamó el suegro del jugador para comentarle que debido a un “problema familiar” era imposible que viniera a Barranquilla.

“Lucas Barrios venía al Junior, pero el suegro me dijo que tenían un problema familiar enorme y él, que tenía posibilidades de ir al Sao Paulo Brasil, se va a quedar en Argentina estos seis meses. Me dijo que le guardara espacio para junio”, dijo Char.



El exsenador también reveló que el miércoles, hasta altas horas de la noche, se hicieron todos los esfuerzos por contratar al delantero barranquillero Rafael Santos Borré, quien milita en River Plate de Argentina.



“Pensé que nos lo podían prestar, estaba convencido de que podía ser una alternativa, pero River se negó”, agregó.



Fuad Char también confirmó que este jueves debe llegar Luis Carlos Ruiz para someterse a los exámenes médicos y luego firmar contrato con Junior.



Sobre el caso de Vladimir Hernández dijo que Junior tenía arreglado el préstamo del jugador con la antigua directiva del Santos de Brasil, y ahora se está a la espera de que la nueva junta defina si viene o no al cuadro tiburón.

DEPORTES