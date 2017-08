Los técnicos de la Liga que están en problemas

Miguel Ángel Russo (Millonarios): ha hecho 1 punto de 9 posibles como local. Ocupa la posición 14 de la clasificación de la Liga y sus constantes rotaciones, sin encontrar un equipo titular, son bastante criticadas. Sumado a eso, un sector de la afición lo acusa de ser cómplice, juntos con los directivos, de no traer refuerzos de peso para este semestre.

Héctor Cárdenas (Cali): los azucareros han sumado seis puntos en la Liga, quedaron eliminados de la Copa Suramericana y parte de la hinchada culpa a Cárdenas por no saber manejar la amplia nómina que tiene. Además, a pesar de que el semestre pasado clasificó a la final, afirman que no tiene la experiencia suficiente para dirigir al Deportivo Cali.



José ‘Cheché’ Hernández (Tolima): fuentes cercanas al club afirman que los jugadores intercedieron por el técnico para que el dueño del club, Gabriel Camargo, no lo despidiera luego de perder contra Envigado, uno de los coleros del campeonato, el viernes pasado. No obstante, ‘Cheché’ sigue en la cuerda floja y otro mal resultado lo podrá sacar del equipo.



Hernán Torres (América): el entrenador no ha tenido un buen inicio en la Liga y, no obstante las ventajas que han dado sus rivales, en el descenso no ha podido despegar y está con los mismos 114 puntos de Jaguares.



Juan José Peláez (Medellín): la eliminación de la Copa Suramericana, la falta de manejo del equipo, pero sobre todo la derrota contra Tigres el sábado pasado pusieron al DT del DIM en aprietos. Sin embargo, el equipo se mantiene en el cuarto lugar.



Néstor Otero (Cortuluá): el estratega, esta semana, amenazó con irse del equipo debido a que llegó un entrenador a la división sub-17 de Cortuluá con el cual Otero tuvo varios inconvenientes cuando dirigió a Rionegro Águilas. Finalmente, entre directivos y jugadores lo convencieron de quedarse.



