Los pecados que enredaron la clasificación de Millos

Por el juego y por haber sido contra el que antes de la fecha era el penúltimo de la tabla, la derrota de Millonarios el sábado en Manizales, 2-1 frente al Once Caldas, resulta muy dolorosa de cara al futuro. El equipo de Miguel Ángel Russo sigue ahí, en la mitad de la tabla, haciendo cuentas para clasificar, aunque le quedan aún tres partidos en Bogotá, uno de ellos como visitante, en Techo, frente a Tigres.

A Millos le ha rendido en Bogotá y esa es la esperanza del plantel para pensar en la clasificación. Mañana juega con el que ahora es el penúltimo, Cortuluá, en El Campín. “En muchas cosas me voy conforme, hubo errores que nos cuestan goles. Nos duele perder puntos de esta manera, pero hicimos muchas cosas buenas. Creo que merecimos llevarnos algo más, pero el fútbol es así”, dijo Russo. Lo cierto es que Millos ha cometido varios pecados que lo tienen penando...



Goles de media distancia

Ya es una falla recurrente en Millonarios: cada vez que le patean desde afuera del área lo complican. El de Michael Ortega, el primero en la derrota del sábado en Palogrande, es el cuarto gol que le marcan de media distancia. Los otros fueron de César Carrillo, de Jaguares, que costó la derrota en Montería, en la fecha 8; de Johan Arango, de Santa Fe, para caer en el segundo clásico, el aplazado de la segunda jornada, y de Freddy Flórez, de Alianza Petrolera, que abrió el camino para la victoria aurinegra en la fecha 11. No es que a Millonarios le marquen muchos goles (lleva 14 en contra en 16 partidos), pero hay fallas muy puntuales. Russo había dicho, tras la mala presentación frente al Huila hace ocho días, que si no estaba John Duque no había cómo quitar la pelota. Duque estaba cuando el Once Caldas marcó los dos goles.

Después se lesionó.



Campaña como visitante

Millonarios se baja del bus en la puerta del aeropuerto El Dorado y ya va perdiendo 1-0... La tabla muestra que Millos ha jugado siete partidos por fuera de Bogotá. Solo ganó uno (1-2 a Envigado), en los otros seis apenas consiguió dos puntos. Eso, sin contar que el clásico en el que la taquilla fue para Santa Fe también se quedó sin nada.



La falta de definición

A Millos, cuando no le cuesta crear las opciones, le cuesta meterlas. Y el problema se acentúa cuando juega como visitante. Por fuera de Bogotá apenas ha marcado cuatro goles en siete encuentros.



En Manizales, frente al Once Caldas, tuvo cinco opciones en el primer tiempo. Una fue el gol de Henry Rojas, con ayuda de un zaguero que desvió el remate. Tres las perdió increíblemente: una tijera de Ayron del Valle, un cabezazo de Andrés Cadavid y un remate de Dúvier Riascos que se fue por un lado del arco. Y la restante la atajó José Fernando Cuadrado, en otro tiro de Riascos. Ya en la segunda etapa, Millos volvió a caer en una posesión de balón que no tuvo efectos reales en el partido.



Los foráneos, mal

Millonarios tiene completo el cupo de jugadores extranjeros y ninguno de los cuatro ha sido indispensable para la campaña. Está el portero uruguayo Nicolás Vikonis, que, por el incidente de la primera fecha que le costó una sanción de cuatro partidos, perdió el puesto. Volvió como titular en Manizales y tiene que ver en el primer gol. El venezolano Jacobo Kouffaty ha marcado un par de goles, a Bucaramanga y Equidad, pero se habla más de él por sus lesiones que por su juego. El argentino Maxi Núñez entra y sale. Y su compatriota Enzo Gutiérrez está lesionado: hace tres meses no juega.



Mal con los de abajo

Millonarios ha jugado ya contra cuatro de los cinco últimos de la tabla y solo ha hecho cinco puntos: le ganó a Envigado y empató con Águilas y Junior. Ahora perdió con Once Caldas. Y con los dos primeros de la tabla perdió en El Campín.



José Orlando Ascencio