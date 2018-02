En Colombia, los partidos de fútbol duran 54,53 minutos

Cada partido de fútbol en Colombia dura 54,53 minutos de los 90 que exige el reglamento. Así lo demuestra un estudio realizado por la plataforma de datos AZ Sportech, que midió ese porcentaje en las primeras cuatro fechas del torneo en curso. O sea, en cada encuentro se está jugando el 58,63 por ciento de los minutos que marca el cronómetro. El dato, que parece corto, comparado con otras ligas de la región es superior, y con respecto a las europeas el saldo es similar.

Por ejemplo, en Argentina el promedio por juego es de 47,27; en Uruguay, de 50,03; en Chile, de 47,36, y en las fases preliminares de la Copa Libertadores se registró un porcentaje de 52,19.

Sin embargo, no en todos los duelos se alcanza ese porcentaje.Por ejemplo, lLa semana pasada, el técnico de La Equidad, Luis Fernando Suárez, dio a conocer, en su cuenta de Twitter, el dato de tiempo efectivo de su equipo contra Bucaramanga, en la fecha 3 de la Liga: 46,55 minutos, solo el 48 por ciento de lo que duró el encuentro.



El próximo sábado, en la reunión de la Asamblea General de la International Board (Ifab, por sus siglas en inglés, ente que regula los reglamentos del fútbol) se estudiará la propuesta de la Fifa para que en fútbol ya no haya partidos de 90 minutos sino de 60, pero de juego efectivo, es decir que el reloj corra solo cuando el balón esté en movimiento.

¿Por qué se juega tan poco?

Alexis García, exjugador y técnico colombiano asegura: “La idea de aumentar el tiempo de juego porque considero escandaloso el poquito tiempo que está en movimiento la pelota, teniendo en cuenta que esto es un espectáculo por el que paga la gente. Para dinamizar más el juego hay que pedirles agilidad tanto a los árbitros como a los jugadores”.

Por su parte, Juan José Peláez, extécnico de Medellín y comentarista de Win Sports, también dice que hay una gran responsabilidad del arbitraje para no perder tanto tiempo. “Yo no estoy de acuerdo con la propuesta de la Fifa, lo que creo es que hay que pedirles a los árbitros que apliquen bien el reglamento, (sean) más estrictos y que si se va a descontar, se descuente el tiempo real que se perdió en el juego”.



El columnista de EL TIEMPO, Jorge Barraza también ha señalado a los árbitros como los principales ejecutores para manejar los tiempos de los partidos: “Se deberá exigir a los árbitros que sean muy estrictos en calcular el tiempo adicional, deteniendo su reloj de este modo: en penales, goles, lesiones, cambios, etc. Así podría haber reposiciones de 10 o 12 minutos como mínimo. Y está bien. Aquí se desliza que una posibilidad sería instalar una mesa de control para jugar tiempo neto”.



Además de los árbitros, otros factores afectan el tiempo efectivo de juego. Por ejemplo, está casi institucionalizado que el tiempo de adición en el primer tiempo sea de un minuto, y en el segundo, de tres, a pesar de que se presenten lesiones, pérdidas deliberadas de tiempo, entre otras situaciones que ameritan añadir más tiempo del estipulado.

Cerca de Europa

A la hora de comparar el tiempo de juego efectivo de Colombia con las principales ligas europeas, los datos no cambian mucho. Según la plataforma de datos Opta, en la temporada 2016-2017, la Serie A fue la que más minutos registró en promedio, con 57 minutos.



Un estudio del analista de fútbol Colin Trainor, reproducido por el diario Marca, de España, asegura que la liga que menos minutos registró fue la española con 54, un dato cercano a lo que hoy está presentando Colombia. Y comparado con los últimos diez años no hay un crecimiento significativo.



El torneo que más ha evolucionado en ese sentido en la Bundesliga de Alemania, donde, según el estudio, pasaron de tener un promedio de 52 minutos de juego efectivo, en el 2010, a 56 en la temporada 2016-2017.



La Fifa asegura que el cambio por dos tiempos de 30 minutos de juego efectivo, de que en los saques de esquina y en las faltas, el jugador podría volver a tocar el balón o conducirlo sin que otro compañero la toque, y otras transformaciones en el fútbol lo hace pensando en mejorar el espectáculo, a largo plazo.

“Muchos aficionados han expresado su frustración por los partidos de 90 minutos, más el tiempo de descuento que se otorga a discreción de los árbitros. Estas reglas derivan en “menos de 60 minutos de tiempo efectivo de juego”, indicó la Ifab.









