Los ocho candidatos al título en la Liga femenina están listos

En una dramática jornada, Tolima, Patriotas, Cortuluá y Unión Magdalena se unieron a la lista de clasificados a los octavos de final de la Liga Femenina, instancia en la que ya estaban Huila, Santa Fe, América y Nacional. La gran sorpresa fue la eliminación de Junior, que había armado una nómina con varias jugadoras de la Selección Colombia, entre ellas Sandra Sepúlveda, Daniela Montoya y Nicole Regnier.

En el grupo A, el segundo clasificado se definió en los últimos minutos de la fecha. Faltando seis para terminar los dos partidos de la zona, el clasificado era Alianza Petrolera, que le ganaba 2-1 al Cúcuta Deportivo. A esa misma hora, Real Santander derrotaba por el mismo marcador al Tolima. Cúcuta empató en el minuto 85, y en el 90, Griselda Garay empató para el Tolima en Floridablanca. Los dos empates le dieron la clasificación al equipo de Ibagué.



En el grupo B, dos goleadas definieron el segundo clasificado. Patriotas, que dependía de sí mismo, superó 0-3 a Pasto en el estadio Libertad, con goles de Nataly Pasquel (11 PT y 33 PT) y Gloria Villamayor (24 PT). Fortaleza, que necesitaba una derrota de las boyacenses y una victoria propia, cayó goleado frente a Santa Fe: 6-0, con anotaciones de Paola Sánchez (7 PT), Leicy Santos (13 PT), Oriana Altuve (45 PT), María Alejandra Peraza (21 ST), Melissa Herrera (24 ST) y Oriana Altuve (40 ST). La venezolana llegó a 12 tantos y es la máxima artillera del campeonato, con dos más que su compañera Santos y su compatriota Joemar Guarecuco, que juega en Cortuluá.

Guarecuco, a propósito, anotó el segundo gol de su equipo en la victoria 0-2 frente al Deportivo Pereira. El otro tanto lo consiguió Jessica Peña. Cortuluá esperaba el resultado del partido entre América y Atlético de Cali, que se suspendió por lluvia y se completaba al cierre de esta edición, para saber si clasificaba de primero o de segundo en el grupo C. América ganaba 1-0, con gol de Farlyn Caicedo. Una victoria le aseguraba la primera casilla.



Junior necesitaba derrotar a Unión Magdalena para clasificar. Terminó perdiendo 1-0, en el estadio Sierra Nevada, con un gol en el último minuto de la venezolana Ysaura Vizo.



A Envigado, que dependía de una derrota del Unión y un triunfo frente a Nacional, no se le dio ninguno de estos resultados. Cayó 2-1 en la cancha Marte 1 de Medellín. Tantos de Estefanía González (20 PT) y Estefanía Cartagena (27 PT). Diana Carolina Ospina (4 PT) había puesto en ventaja a las naranjas.



Ya hay dos llaves definidas para los octavos de final, que comenzarán pasado mañana: Huila vs. Unión Magdalena y Nacional vs. Tolima. Las otras dos dependían del partido que se completaba anoche: Santa Fe, primero del grupo B, jugará contra el segundo del C. Por su parte, Patriotas esperaba al primero de la misma zona. Los equipos que terminaron de segundos comenzarán en condición de locales.







DEPORTES