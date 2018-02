Los jugadores ‘exóticos’ en la Liga local

Argentina, Uruguay, Paraguay y, en menor medida, Brasil son los destinos preferidos de los directivos colombianos a la hora de buscar refuerzos para la Liga local. Por eso, hay tres nombres exóticos para el panorama que normalmente vive el campeonato.

Uno de ellos, el inglés George Saunders, ya tiene una trayectoria larga en Colombia.



Pero hay otros dos que comienzan a abrirse campo. Uno, Kevin Aladesanmi, nacido en Suecia, hijo de nigeriano y colombiana, que ya jugó sus primeros minutos con Junior. Y el otro, el holandés Justin Dautzenberg, quien llegó a Patriotas para completar su formación y ser inscrito para el segundo semestre.

Dautzenberg acaba de cumplir 20 años, mide 1,92 metros y llegó a Tunja procedente del KVK Tienen, de Bélgica. “Mi empresario me habló de esta opción en diciembre. Llegamos a la conclusión de que estaba listo para un nuevo desafío”, le dijo Dautzenberg a EL TIEMPO.



La adaptación no fue fácil. No solo por el tema de la altura, sino porque no habla español. Se defiende con algo de inglés, aunque Hébert Armando Ríos, preparador de arqueros del club, habla flamenco, por lo cual le ayuda como traductor. “Las primeras dos semanas tuve que adaptarme: sufrí por la menor cantidad de oxígeno en el aire y la diferencia de altitud. No estaba acostumbrado a entrenar a 2.500 metros. En Holanda no tenemos montañas. Ahora estoy acostumbrado y saldré más fuerte”, dijo.

Curiosamente, Dautzenberg no es el primer holandés que juega en Colombia. Ya hubo otro, también arquero, y también en Tunja: André Krul, quien estuvo en Boyacá Chicó entre 2012 y 2013. “Tuve contacto con él sobre cómo es la vida en Colombia, qué debes tener en cuenta como portero, cuáles son las cualidades de la competencia colombiana. A él le gustó mucho jugar aquí”, expresó.

Dautzenberg, por ahora, no será inscrito. En Patriotas lo quieren preparar para tenerlo listo para el segundo semestre. “Quiero hacer algo hermoso en Patriotas. Pero también tengo mis sueños. Quiero jugar en Inglaterra, llegar a la selección de mi país. Pero quiero mostrar cuanto antes que estoy listo para jugar”, puntualizó Dautzenberg.

Si Justin no habla español, George Saunders, que ya lleva seis años en Colombia, ya habla como si hubiera nacido aquí. Pero vio la luz en Londres, el 10 de junio de 1989.



Su historia futbolística se remite a España, país al que se mudó cuando tenía 9 años debido a motivos laborales de sus padres, quienes montaron una inmobiliaria.

Justin Dautzenberg, portero de Patriotas. Foto: Ricardo Castro

Hizo una prueba en el Arsenal, pero volvió a España porque extrañaba a sus padres: en Londres vivió con sus tíos. A su regreso, entró a un campus del Villarreal, donde estuvo cuatro años, pero lo descartaron “por no crecer”.



En el Dense, un equipo de segunda B, donde lo vio un colombiano, Luis Valero, a quien conocía desde los 14 años. “A Luis lo considero mi familia, es muy amigo de mis papás, soy superamigo de sus hijos, quienes también jugaban en el Villarreal. Me dijo que estaba trabajando con un club en Colombia, el América, que necesitaban un volante de marca y me preguntó que si me interesaba venir a Colombia a probarme".



Jugó seis meses en América y desde ahí pasó por Fortaleza (con el que ascendió en 2014), Unión Magdalena y Patriotas, hasta llegar a Envigado, que se volvió su lugar en el mundo. Ya sus padres han venido a visitarlo, al igual que sus dos hermanas, pero, a pesar de su pinta inglesa, ya parece un colombiano más.

“Estoy muy contento en Colombia. Yo tengo mi familia, tengo mi hijo, mi esposa, me siento muy cómodo, muy a gusto”, explicó Saunders, que tiene barra propia: un grupo de ingleses va a todos los partidos del Envigado. “Obviamente extraño a mis papás y a mis hermanos, pero yo ya he construido una vida y eso me hace feliz”.

Sangre colombiana



Kevin Aladesanmi es hijo de Félix Ademola Aladesanmi, un nigeriano que llegó al Deportes Tolima en 1996. Allí, Félix conoció a Sandra Sánchez, una soledeña que vivía en Ibagué, y se casaron.



Al salir del Tolima, Félix se fue a jugar a Europa. Kevin nació en Suecia, el 12 de noviembre de 1998. La pareja se separó y Sandra volvió a Ibagué, a donde su hijo llegó de 5 años.

“Con mi padre no me veo casi, pero hablamos todos los días por WhatsApp. Los que lo vieron jugar dicen que yo soy más técnico. Me aconseja mucho, me dice que evite las fiestas, el alcohol”, dijo.



Se formó como futbolista en Academia Tolimense, el mismo equipo donde empezó James Rodríguez, y de ahí saltó al Parma de Barranquilla. Pero antes de debutar en el fútbol colombiano, actuó en Portugal, en el Olhanense, en segunda división. Jugó siete partidos y, tras el descenso de su club, volvió a Colombia.

George Saunders, jugador del Envigado FC. Foto: Envigado FC

Kevin jugó en el Barranquilla, con el que llegó a la final del campeonato nacional Sub-20, que su equipo perdió con Equidad y este año lo ascendieron al Junior, donde debutó con asistencia a Luis Díaz.



“El debut fue bueno, pero no quiero ser conformista: lo que yo espero es hacer muchos goles”, explicó. “Tengo la doble nacionalidad, sueca y colombiana, pero me encantaría llegar a la Selección. Teo Gutiérrez y Luis Carlos Ruiz, que también salieron del Barranquilla, me aconsejan mucho. No quiero parecerme a nadie: quiero que se parezcan a mí”, concluyó.







Esteban Torres y Orlando Ascencio

Para EL TIEMPO

En twitter: @eltiempo