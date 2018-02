Los técnicos extranjeros están al alza en el fútbol colombiano

Aunque en el fútbol colombiano es habitual la presencia de entrenadores extranjeros, en este primer torneo del 2018, que empezó el viernes pasado, esa apuesta es mucho más marcada, con un total de nueve entrenadores foráneos que, además, están en la mayoría de los equipos más representativos y de mayor inversión del país, exceptuando al Junior.

Son nueve extranjeros, es decir, casi la mitad de los 20 clubes de la Liga: cinco son argentinos —Jorge Almirón (Nacional), Miguel Ángel Russo (Millonarios), Diego Cagña (Bucaramanga), Néstor Craviotto (Atlético Huila) y Juan Cruz (Alianza Petrolera—; tres son uruguayos: Gerardo Pelusso (Cali), Jorge da Silva (América) y Gregorio Pérez (Santa Fe), además del español Ismael Rescalvo (Medellín). De ellos, los nuevos son Almirón, Pelusso, Cagña y Cruz.

Lo llamativo es que son los equipos más poderosos los que están en esa línea; por ejemplo, Nacional pagó 3 millones de dólares por Almirón y antes tenía al español Juan Lillo. Millonarios mantiene a Russo, pero en los últimos años ha traído a Lunari, Israel y el propio Lillo. Santa Fe también es de esa política, pues viene de técnicos como Gustavo Costas y Pelusso.

Esta situación puede ser un llamado de alerta para los entrenadores locales, que de alguna manera están perdiendo preponderancia en este mercado. Jorge Luis Pinto, exseleccionador de Honduras, así lo analiza: “Esto pasa por varias razones: una, los técnicos locales no se están preparando de la debida forma. Dos, los directivos no están creyendo en el técnico nacional. Tres, algunos del extranjero pueden venir más baratos. Cuatro, en los últimos tiempos, los colombianos no han dado los mejores rendimientos…”, dice. De hecho, el último campeón fue el argentino Russo.

Hace un año, la Liga arrancó con siete técnicos foráneos (Costas, Russo, Zubeldía, Lissi, Vivalda, Gregorio y Rescalvo), así que la tendencia está en ascenso.

Luis Fernando Suárez, DT de Equidad, es uno de los 11 técnicos nacionales que se mantienen en la Liga y cree que esta situación debe exigir más al técnico local. “Al técnico de acá hay que ponerlo en cintura respecto a qué debe hacer para conseguir buenos resultados cuando se le presente la oportunidad”, dice. Agrega que también depende de la estructura del fútbol: “La preparación y la enseñanza no existen acá”, dice.



Sin embargo, Suárez no ve como un problema que aumente en la Liga la cantidad de entrenadores de otro país. “Es una situación cíclica. No la veo como algo grave o como una situación en la que al técnico colombiano se le esté minimizando. Es algo normal. Han existido otras épocas con muchos técnicos extranjeros. Creo que hay que aceptarlo para bien, como algo que puede ayudar a crecer el fútbol colombiano. Debe haber mucha exigencia y presión para ellos. No es solo ganarse un dinero, sino proporcionar enseñanza al medio colombiano”, dice.

Es una realidad que los extranjeros son apetecibles por los logros que consiguen en el exterior y por el prestigio que traen, principalmente los uruguayos y argentinos. Por ejemplo, Almirón llega como subcampeón de la Libertadores. Pelusso ya fue campeón de la Suramericana. Y los de los equipos de Bogotá (Russo y Pérez) fueron campeón y subcampeón de la Liga en diciembre (Russo ya tiene una Libertadores).



“En este momento hay técnicos extranjeros de muy buen nivel; hay que ser respetuosos con ellos. Hay gente muy capaz, con sus méritos, y vienen a dejar cosas”, dice Pinto.



Sin embargo, también cree que este fenómeno obliga más a los entrenadores locales. “De alguna manera se tienen que preparar más, que hagan los procesos; siempre hay que hacerlos”.







