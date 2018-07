Dimayor sigue en la encrucijada para elegir a su nuevo presidente

51 días después de la salida de Jorge Perdomo como presidente de la Dimayor (el pasado 8 de junio), el fútbol colombiano sigue con su encrucijada para elegir al sucesor, situación que espera desenredar este martes en asamblea extraordinaria, que principalmente estará marcada por el interés que tienen los equipos en los dineros de la TV. Hay tres fuertes candidatos a la presidencia y mucha división.

Los postulados al cargo presidencial son Iván Novella, actual gerente deportivo de la Dimayor; Carlos Mario Zuluaga, presidente de Equidad, y Jorge Vélez, presidente de la Comisión Arbitral. Sin embargo, hay dirigentes que no descartan un interés de la actual encargada, Claudia Guerrero, quien ejerce en el cargo desde la salida de Perdomo. Entre ellos estaría el nuevo presidente, aunque hay división entre todos, en un cálculo de 13, 12 y 11 votos entre los tres, teniendo en cuenta que el ganador debe tener mínimo 19 votos, es decir, la mitad más uno.



Algunas fuentes dicen que el consenso al que se llegó en los últimos días es el de aplazar la decisión hasta la próxima asamblea, justamente por la división. Además, porque hay una corriente que quiere cambiar los estatutos, lo que puede tardar varios meses –algunos dicen que de dos a tres, y otros afirman que hasta seis–. Por eso propondrían en la asamblea que siga el interinato, ya sea con Guerrero o, incluso, con Novella, mientras se saca adelante la reforma. De hecho, sugieren que el presidente elegido llegue “con las reglas establecidas”. Otra postura plantea que en la reforma se pase de un régimen presidencial a junta directiva. Sin embargo, hay directivos que afirman que esas ideas no tienen peso y que sí o sí el presidente se elegirá el martes.

‘Lobby’, reformas y TV

En la última semana hubo sesiones intensas entre grupos de directivos, dos en Bogotá, y el viernes hubo una en Cali, pero solo con los representantes de los equipos de la región, y se esperaban los del Eje Cafetero. Es decir que no han sido reuniones totales. Por ejemplo, a la primera de Bogotá habrían asistido solo 13 de los 36 presidentes. Pero las discusiones han sido permanentes. En un tire y afloje en el que el mapa político ha ido mutando constantemente.



Además del punto presidencial, el asunto que al parecer más debate ha generado es el de la reforma de los estatutos. En este aspecto lo más trascendental, además de todas las minucias de la Dimayor que se quieren modificar, es que los directivos quieren tener claridad en la manera como se vayan a distribuir los recursos de la televisión a través del nuevo modelo, que es la esperanza de los equipos para mejorar sus ingresos por este concepto. Precisamente, el canal Premium pague por ver, que fue la apuesta de Perdomo –quien llegó a asegurar que estaría listo para la Liga-II 2018–, está estancado, dicen algunos, “por el vacío presidencial”. El propio Perdomo aseguró el día de su salida que había una propuesta de Caracol por dos billones de pesos para desarrollar el canal en 10 años. Todo este tema es el que está de fondo en la discusión. “La reforma es algo que afecta los ingresos de los equipos; entonces, cada quien tira para un lado”, dijo un directivo consultado. Hay algunos que opinan que si el presidente es Novella, el asunto se resolvería más rápido.

El mapa político

Novella es uno de los firmes opcionados, tanto,que versiones de prensa aseguraron el martes que ya habría sido elegido y solo faltaba oficializarlo. Versión que fue negada por algunos directivos. A Novella lo ven como una persona joven y con experiencia, y que además es cercano a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana. Esto genera discrepancias porque algunos buscan que el presidente tenga total independencia, y esa cercanía no les genera garantías. Una corriente promueve su elección de inmediato. Algunos creen que darle un interinato puede afectar su futura aspiración al cargo.



Zuluaga, presidente de Equidad, al parecer ha venido cogiendo fuerza según cuentan algunas fuentes. Hay quienes dicen que tiene más respaldo del imaginado. De hecho, hay dirigentes que creen que él será el elegido, según las discusiones que se han tenido.



El tercer candidato es Vélez, presidente de la Comisión Arbitral y quien ha tenido cargos como superintendente de Notariado y Registro y, hoy día, director del partido Cambio Radical. Algunos consultados no lo ven con fuerza para el cargo, básicamente por su condición de “hombre de política”.



El nuevo mapa político de la Dimayor, después de la división que se desató durante la presidencia de Perdomo, está planteado con el apoyo de los equipos del Valle del Cauca, Antioquia y el Eje Cafetero por Vélez; la Costa, por Novella (zona de influencia de Jesurún), y el centro del país por Zuluaga, según los directivos consultados.



De acuerdo con opiniones dichas a este diario, los directivos quieren un presidente con carácter para defender sus intereses y que conozca al detalle las “entrañas del fútbol”, además de tener manejo de las complejidades del “negocio”. Y, sobre todo, que no sea afín a ningún equipo, para garantizar imparcialidad.



DEPORTES