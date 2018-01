Así quedó conformada la primera fase de la Copa Colombia

La Dimayor realizó este miércoles el sorteo de la Copa Colombia, que tendrá una primera fase en el que se enfrentarán los equipos del torneo de ascenso. Serán llaves de ida y vuelta. Los ganadores de estas series pasarán a una segunda fase en donde se enfrentarán los ganadores (A contra B, C contra D, E contra F y G contra H).

A parir de la tercera ronda estarán los cuatro equipos que vienen de la segunda fase más los 12 clubes de la primera división que no están jugando torneos internacionales.Ya para los octavos de final, jugarán los ganadores de esta tercera fase más los 8 equipos que participan de las copas internacionales.

Así quedó el sorteo

Llave A

Cúcuta vs. Atlético F.C.



Llave B

Pereira vs. Fortaleza



Llave C

Quindío vs. Bogotá F.C.



Llave D

Llaneros vs. Unión Magdalena



Llave E

Barranquilla vs. Tigres



Llave F

Orsomarso vs. Universitario de Popayán



Llave G

Real Santander vs. Cortuluá



Llave H

Real Cartagena vs. Valledupar



