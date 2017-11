Estas son las llaves de los cuartos de final de la Liga

Este domingo se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la Liga 2017-II. Los cuatro primeros equipos fueron cabeza de serie: Junior, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y Millonarios. Entre tanto desde la posición 5 a la 8, Tolima, América, Equidad y Jaguares, se rifaron entre los primeros 4. El sorteo quedó de la siguiente manera:

Junior vs. América de Cali

Junior: Primero (39 puntos)

Rendimiento: 65 por ciento

Como local: 83,3 por ciento

Como visitante: 46,7 por ciento

Figura: Yimmi Chará

Fortaleza: El mejor ataque del torneo, con dos jugadores de Selección (Chará y Teófilo Gutiérrez). Y un arquero de categoría, Sebastián Viera.

Debilidad: Todavía aspira a ganar la Copa Suramericana y en algún momento de la Liga tendrá que jugar con suplentes.



América: Sexto (31 puntos)

Rendimiento: 51,7 por ciento

Como local: 76,7 por ciento

Como visitante: 26,7 por ciento

Figura: Cristian Martínez Borja

Fortaleza: Entró en muy buena racha con el cambio de técnico: nueve fechas sin perder. Se volvió fuerte en el Pascual Guerrero.

Debilidad: Como visitante no le rinde, a pesar de que lleva cuatro empates seguidos desde que llegó Jorge da Silva.

Santa Fe vs. Jaguares

Santa Fe: Segundo (39 puntos)

Rendimiento: 65 por ciento

Como local: 70 por ciento

Como visitante: 60 por ciento

Figura: Leandro Castellanos

Fortaleza: Tiene la mejor defensa del campeonato y además es el mejor visitante de la Liga.

Debilidad: Le cuesta anotar goles: 21 en 20 partidos. Ha aflojado en las últimas fechas: cinco empates consecutivos.



Jaguares: Octavo (28 puntos)

Rendimiento: 46,7 por ciento

Como local: 66,7 por ciento

Como visitante: 26,7 por ciento

Figura: Pablo Rojas

Fortaleza: Se basó en su campaña en casa para salvarse del descenso y obtener la clasificación.

Debilidad: No es buen visitante y tiene la peor defensa de los ocho clasificados: 21 goles recibidos.

Nacional vs. Deportes Tolima

Nacional: Tercero (38 puntos)

Rendimiento: 63,3 por ciento

Como local: 86,7 por ciento

Como visitante: 40 por ciento

Figura: Dayro Moreno

Fortaleza: Es el mejor local del campeonato y tiene una nómina experimentada, que ya ha conseguido títulos.

Debilidad: Las rotaciones del técnico no han permitido estabilizar un equipo base. Muy pocos goles como visitante: apenas cinco.



Tolima: Quinto (30 puntos)

Goles a favor 25

Goles en contra 20

Rendimiento: 55 por ciento

Como local: 80 por ciento

Como visitante: 30 por ciento

Figura: Marco Pérez

Fortaleza: El cambio de técnico le vino bien: Alberto Gamero conoce la plaza y el plantel. Es un gran local: es uno de los dos equipos que no ha perdido en casa este semestre.

Debilidad: Por fuera de Ibagué no le rinde. Ha tenido muchos problemas por causa de las lesiones.

Millonarios vs. Equidad

Millonarios: Cuarto (36 puntos)

Rendimiento: 60 por ciento

Como local: 66,7 por ciento

Como visitante: 53,3 por ciento

Figura: Ayron del Valle

Fortaleza: Llega en buena racha: ocho fechas sin perder y 20 puntos de los últimos 24. Es el segundo mejor visitante de la Liga.

Debilidad: De los ocho clasificados, solo les ganó a Equidad y Jaguares en la fase todos contra todos. Ha cedido puntos en casa.





Equidad: Séptimo (30 puntos)

Goles a favor: 25

Goles en contra: 18

Rendimiento: 50 por ciento

Como local: 60 por ciento

Como visitante: 40 por ciento

Figura: Carmelo Valencia

Fortaleza: Tiene un técnico de categoría, Luis Fernando Suárez, y un goleador experimentado, Carmelo Valencia.

Debilidad: La nómina es corta: apenas ha utilizado 22 jugadores. No le ganó a ninguno de los cabezas de serie este semestre.







