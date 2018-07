Listos los horarios de la primera fecha de la Liga II

La Dimayor definió los horarios de la primera fecha de la Liga Colombiana para el segundo semestre del año, el enfrentamiento del viernes 20 de julio entre Alianza Petrolera vs La Equidad abrirá el campeonato.



En la primera fecha resalta el encuentro entre Atlético Nacional y Deportes Tolima, los finalistas del anterior campeonato; por otra parte los equipos bogotanos enfrentarán a los boyacenses en el debut de la Liga: Millonarios vs. Boyacá Chicó en el estadio El Campín y Patriotas vs. Santa Fe en La Independencia de Tunja.

Primera fecha de la Liga en Colombia (segundo semestre 2018)

20 de julio

Alianza Petrolera vs La Equidad

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports



21 de julio

Deportivo Pasto vs Rionegro Águilas Dorada

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win Sports



Atlético Bucaramanga vs Atlético Junior

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: RCN TV



Envigado FC vs Deportivo Cali

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Polideportivo sur

Televisión: Win Sports



22 de julio

Millonarios FC vs Boyacá Chicó

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: RCN TV



Jaguares FC vs Once Caldas

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports



Patriotas FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports



24 de julio

Atlético Huila vs Independiente Medellín

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win Sports



América de Cali vs Leones FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports



25 de julio

Atlético Nacional vs Deportes Tolima

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports.







