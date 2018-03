Listos los horarios de la fecha 10 de la Liga en Colombia

Este viernes la Dimayor dio a conocer los horarrios de la fecha 10 del fútbol profesional colombiano. El partido más destacado de la jornada es Atlético Junior vs. Once Caldas

Fecha 10

23 de marzo

Deportivo Cali vs Leones FC

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win Sports



24 de marzo

Rionegro Águilas vs La Equidad

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports



Boyacá Chicó vs Independiente Santa Fe

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports



Independiente Medellín vs Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



Atlético Junior vs Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: RCN



Deportivo Pasto vs América de Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win Sports



25 de marzo

Atlético Bucaramanga vs Alianza Petrolera

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win Sports



Envigado FC vs Atlético Nacional

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: RCN



Atlético Huila vs Patriotas FC

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win Sports



Millonarios FC vs Jaguares FC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports





DEPORTES