Listos los clasificados a los cuartos de final de la Liga en Colombia

Este domingo 6 de mayo se cumplió la última fecha del todos contra todos de la liga en Colombia I-2018. Nacional, Medellín, Tolima, Huila (cabezas de serie). Junior, Cali, Patriotas y Once Caldas son los ocho elegidos para disputar la siguiente fase del torneo.

Resultados

Santa Fe 1-0 Millonarios

Patriotas 0-0 Tolima

América 1-1 Equidad

Alianza 4-1 Once

Jaguares 1-2 Junior

Pasto 0-0 Cali

Bucaramanga 2-2 Rionegro

La fecha 19

Desde muy temprano Junior marca, Teo Gutierrez le da la parcial clasificacion a los de Barranquilla, 0-1 a Jaguares.



Al minuto 7 Carlos Peralta marca para la visita en Cali, Equidad se va arriba en el resultado.



Gol de Santa Fe, 1-0 le gana a Millonarios que queda parcialmente eliminado, Moya a los 10 minutos del primer tiempo.



Gol de Alianza Petrolera, Pablo Vranjicán anota el 1-0 a los 10 minutos, derrota al Once Caldas.



Minuto 15, parcialmente clasificados: Nacional, Medellín, Tolima, Huila, Junior, Cali, Patriotas, Equidad.



Gol de Rionegro, Leandro Velázquez a los 16 le da la victoria a la visita, 0-1 al Bucaramanga.



Gol de Alianza, Alex Castro a los 22 aventaja a los locales, 2-0 a Once Caldas.



Gol de Jaguares, Ricardo Steer en el minuto 19 empató el juego, 1-1 contra Junior.



Gol de Rionegro, Humberto Osorio al minuto 23, 0-2 al Bucaramanga.



Gol de Yony Gonzalez, el equipo de Barranquilla gana 1-2 al Jaguares, al minuto 25.



Minuto 30, parcialmente clasificados: Nacional, Medellín, Tolima, Huila, Junior, Cali, Patriotas, Equidad.



Gol del Once Caldas, Ray Vanegas descuenta al minuto 45, Alianza 2-1 Once Caldas.



Primer tiempo, parcialmente clasificados: Nacional, Medellín, Tolima, Huila, Junior, Cali, Patriotas, Equidad.



Segundos tiempos

Arrancó el partido en Bogotá, 1-0 gana Santa Fe a Millonarios.



Gol de Alianza, Manuel Palacios marcó para Alianza al minuto 63, había ingresado al 61, 3-1 derrota al Once Caldas.



Gol de Alianza, Diego Barreto marcó el 4-1 al minuto 24 segundo tiempo contra Once Caldas.



Gol de América, minuto 21 del segundo tiempo, Danilo Arboleda, empata el partido 1-1 en el Pascual Guerrero.



Minuto 30 del segundo tiempo, parcialmente clasificados: Nacional, Medellín, Tolima, Huila, Junior, Cali, Patriotas, Once Caldas.



Gol de Bucaramanga, minuto 32 del segundo tiempo, Marlon Torres, 1-2 a Rionegro Águilas.



Gol de Bucaramanga, minuto 39 del segundo tiempo, Sergio Romero, empata 2-2 con Rionegro Águilas.



Termina en Barrancabermeja, 4-1 ganó Alianza al Once Caldas.

Termina en Tunja, 0-0 empató Patriotas con Tolima.

Termina en Bogotá, 0-1 ganó Santa Fe a Millonarios.

Termina en Pasto, 0-0 empató Pasto con Cali.

Termina en Montería, 1-2 ganó Junior a Jaguares.

Termina en Bucaramanga, 2-2 empató Bucarmanga con Rionegro.

Termina en Cali, 1-1 empató América con Equidad.





