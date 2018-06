Listo el calendario para el segundo semestre de la Liga en Colombia

La Dimayor publicó este martes 26 de junio las fechas en las cuales de disputarán las 19 fechas del campeonato colombiano, en su fase de todos contra todos. El campeonato comenzará el 22 de julio y va hasta el 11 de noviembre .

La Dimayor, el máximo ente del fútbol colombiano, decidió implementar el mismo sistema de los últimos años: se juegan 19 fechas y clasifican a las instancias finales los primeros ocho. Luego se disputarán los cuartos, semifinales y final, de ida y vuelta.

Ahora, sólo queda esperar los días y las horas del compromiso. Ya todo está más que servido para que se dé un buen campeonato.

Así se jugará la primera jornada de la Liga:

Millonarios vs. Chicó Patriotas

Huila vs Medellín

Envigado vs. Cali

Pasto vs. Rionegro

Bucaramanga vs. Junior

Jaguares vs. Once Caldas

Alianza vs. Equidad

Ámérica vs. Leones Fc

Nacional vs. Tolima

Patriotas vs. Santa Fe





