Aquí está el calendario completo del torneo de la B

Así se jugará el torneo de la B.



Fecha 1

11 de febrero

Magdalena vs. Real Cartagena

Quindío vs. Universitario de Popayán

Leones vs. Valledupar

Fortaleza vs. Bogotá

Boyacá Chicó vs. Cúcuta

Barranquilla vs. Real Santander

Llaneros vs. Pereira

Orsomarso vs. Atlético

Fecha 2

18 de febrero

Pereira vs. Atlético

Real Santander vs. Llaneros

Cúcuta vs. Barranquilla

Bogotá vs. Boyacá Chicó

Valledupar vs. Fortaleza

Universitario de Popayán vs. Leones

Real Cartagena vs. Quindío

Orsomarso vs. Magdalena

Fecha 3

25 de febrero

Quindío vs. Magdalena

Leones vs. Real Cartagena

Fortaleza vs. Universitario de Popayán

Boyacá Chicó vs. Valledupar

Barranquilla vs. Bogotá

Llaneros vs. Cúcuta

Atlético vs. Real Santander

Pereira vs. Orsomarso

Fecha 4

4 de marzo

Real Santander vs. Pereira

Cúcuta vs. Atlético

Bogotá vs. Llaneros

Valledupar vs. Barranquilla

Universitario de Popayán vs. Boyacá Chicó

Real Cartagena vs. Fortaleza

Magdalena vs. Leones

Orsomarso vs. Quindío

Fecha 5

11 de marzo

Leones vs. Quindío

Fortaleza vs. Magdalena

Boyacá Chicó vs. Real Cartagena

Barranquilla vs. Universitario de Popayán

Llaneros vs. Valledupar

Atlético vs. Bogotá

Pereira vs. Cúcuta

Real Santander vs. Orsomarso

Fecha 6

18 de marzo

Cúcuta vs. Real Santander

Bogotá vs. Pereira

Valledupar vs. Atlético

Universitario de Popayán vs. Llaneros

Real Cartagena vs. Barranquilla

Magdalena vs. Boyacá Chicó

Quindío vs. Fortaleza

Orsomarso vs. Leones

Fecha 7

25 de marzo

Fortaleza vs. Leones

Boyacá Chicó vs. Quindío

Barranquilla vs. Magdalena

Llaneros vs. Real Cartagena

Atlético vs. Universitario de Popayán

Pereira vs. Valledupar

Real Santander vs. Bogotá

Cúcuta vs. Orsomarso

Fecha 8

Primero de abril

Leones vs. Real Santander

Boyacá Chicó vs. Bogotá

Llaneros vs. Universitario de Popayán

Quindío vs. Pereira

Fortaleza vs. Cúcuta

Barranquilla vs. Valledupar

Magdalena vs. Real Cartagena

Atlético vs. Orsomarso

Fecha 9

5 de abril

Bogotá vs. Cúcuta

Valledupar vs. Real Santander

Universitario de Popayán vs. Pereira

Real Cartagena vs. Atlético

Magdalena vs. Llaneros

Quindío vs. Barranquilla

Leones vs. Boyacá Chicó

Orsomarso vs. Fortaleza

Fecha 10

8 de abril

Boyacá Chicó vs. Fortaleza

Barranquilla vs. Leones

Llaneros vs. Quindío

Atlético vs. Magdalena

Pereira vs. Real Cartagena

Real Santander vs. Universitario de Popayán

Cúcuta vs. Valledupar

Bogotá vs. Orsomarso

Fecha 11

15 de abril

Valledupar vs. Bogotá

Universitario de Popayán vs. Cúcuta

Real Cartagena vs. Real Santander

Magdalena vs. Pereira

Quindío vs. Atlético

Leones vs. Llaneros

Fortaleza vs. Barranquilla

Orsomarso vs. Boyacá Chicó

Fecha 12

19 de abril

Barranquilla vs. Boyacá Chicó

Llaneros vs. Fortaleza

Atlético vs. Leones

Pereira vs. Quindío

Real Santander vs. Magdalena

Cúcuta vs. Real Cartagena

Bogotá vs. Universitario de Popayán

Valledupar vs. Orsomarso

Fecha 13

22 de abril

Universitario de Popayán vs. Valledupar

Real Cartagena vs. Bogotá

Magdalena vs. Cúcuta

Quindío vs. Real Santander

Leones vs. Pereira

Fortaleza vs. Atlético

Boyacá Chicó vs. Llaneros

Orsomarso vs. Barranquilla

Fecha 14

29 de abril

Llaneros vs. Barranquilla

Atlético vs. Boyacá Chicó

Pereira vs. Fortaleza

Real Santander vs. Leones

Cúcuta vs. Quindío

Bogotá vs. Magdalena

Valledupar vs. Real Cartagena

Universitario de Popayán vs. Orsomarso

Fecha 15

6 de mayo

Real Cartagena vs. Universitario de Popayán

Magdalena vs. Valledupar

Quindío vs. Bogotá

Leones vs. Cúcuta

Fortaleza vs. Real Santander

Boyacá Chicó vs. Pereira

Barranquilla vs. Atlético

Orsomarso vs. Llaneros

Fecha 16

13 de mayo

Atlético vs. Llaneros

Pereira vs. Barranquilla

Real Santander vs. Boyacá Chicó

Cúcuta vs. Fortaleza

Bogotá vs. Leones

Valledupar vs. Quindío

Universitario de Popayán vs. Magdalena

Real Cartagena vs. Orsomarso