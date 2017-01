Listo el calendario del fútbol colombiano 2017-1

Millonarios vs. Medellín y Nacional vs. Santa Fe serán los partidos más importantes de la primera fecha del torneo colombiano de fútbol, que arrancará el primer fin de semana de febrero próximo.

Aunque se anunciaron los sorteos de la Liga, la Primera B, la Copa Águila y el torneo femenino, solo se realizaron los dos primeros.



En cuanto al calendario del fútbol femenino, cuyos grupos estaban definidos, se realizará manualmente este miércoles en horas de la mañana.



Así quedó la primera fecha:

Millonarios vs. Medellín

Nacional vs. Santa Fe

América vs. Rionegro

Equidad vs. Junior

Once Caldas vs. Tigres

Jaguares vs. Tolima

Huila vs. Patriotas

Envigado vs. Cali

Alianza Petrolera vs. Bucaramanga

Cortuluá vs. Pasto







Noticia en desarrollo...

