Envigado logró quinta victoria en línea en la Liga femenina

Envigado Formas Íntimas está imparable en la Liga femenina. Ayer venció 2-0 en condición de visitante a Real Cartagena y llegó a su quinto triunfo consecutivo, en igual número de partidos disputados, y puso el listón en lo más alto, con 15 puntos, con lo que lidera sin problemas el grupo A para una campaña perfecta e iguala la línea de rendimiento de las leonas de Santa Fe, que hace lo propio en el grupo B.



Los goles del equipo naranja fueron convertidos por la venezolana Lisbeth Bandres y la vallenata Maireth Alejandra Pérez. En la próxima fecha las antioqueñas se medirán con las leopardas del Bucaramanga, que, por su parte, vencieron 1-0 a Unión Magdalena, en duelo disputado en la cancha Marte, con anotación de la bumanguesa Manuela González, quien llegó a su sexto tanto en la presen

El otro compromiso de ese grupo, Real Santander y Alianza Petrolera, finalizó 1-1. Adriana Ojeda marcó para las locales y Brenda Muñoz, para las petroleras.



En otro de los partidos del fin de semana, América venció 3-0 en el Pascual Guerrero, de Cali, al colero Pasto, resultado que dejó a las diablas en el segundo lugar del grupo C, con 10 puntos, tras su tercera victoria en línea.

Geraldyne Saavedra, Viviana Múnera y Alexyar Cañas marcaron los tantos del equipo escarlata, que en la sexta fecha se medirá con el líder Orsomarso.

En el partido adelantado de la quinta fecha de la Liga, las leonas de Santa Fe vencieron 2-0 como visitantes a Cúcuta Gol Star. Las bogotanas tienen 15 puntos; las motilonas, 12. Foto: Archivo / ETCE

Equidad vs. Patriotas, hoy por TV



El compromiso entre Equidad y Patriotas, correspondiente al grupo B, se disputará hoy a partir de la 1 p. m., en el estadio de Techo, en Bogotá, y tendrá señal de televisión a través de Win Sports. La quinta fecha del torneo se complementará mañana con los partidos del grupo C: Quindío vs. Cortuluá y Pereira vs. Orsomarso.



Posiciones:

Grupo A:

1. Envigado, 15 puntos

2. Bucaramanga, 10

3. Real Cartagena, 7

4. Magdalena, 7

5. Real Santander, 4

6. Alianza Petrolera, 1



Grupo B

1. Santa Fe, 15 puntos

2. Cúcuta, 12

3. Fortaleza, 4

4. Huila, 4

5. Patriotas, 2

6. Equidad, 0



Grupo C

1. Orsomarso, 12 puntos

2. América, 10

3. Cortuluá, 7

4. Pereira, 3

5. Quindío, 3

6. Pasto, 3



