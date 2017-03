Envigado, Santa Fe, Cúcuta y Orsomarso lideran la Liga femenina

Cumplidas las primeras cuatro fechas de la Liga femenina de fútbol, se consolidan las campañas perfectas de Envigado-Formas Íntimas, Santa Fe, Cúcuta-Gol Star y Orsomarso, que cabalgan en sus respectivos grupos y se perfilan desde ya como los más serios aspirantes al primer título del campeonato.



Envigado, que venció a 3-1 a Unión Magdalena en el Polideportivo Sur y volvió a demostrar su contundencia ofensiva ante un buen rival y el próximo fin de semana tendrá la oportunidad de ampliar su ventaja al enfrentar a Real Cartagena, en el duelo más interesante de la jornada en el grupo A.



En la llave B, Santa Fe y Cúcuta siguen sólidos y contabilizan cuatros triunfos consecutivos en igual número de partidos disputados. Sin duda, tanto leonas como motilonas tienen considerable ventaja sobre sus rivales. El tercero en el grupo es Fortaleza, con 4 puntos, los mismos que contabiliza Huila.

Las leonas de Santa Fe tienen una de las delanteras más efectivas del campeonato. Foto: Archivo / ETCE



Santa Fe derrotó 0-4 a Patriotas, en su visita a Tunja, y Cúcuta venció 2-1 a Huila. Patriotas, hasta el momento, es la gran decepción del torneo, porque pese a sus importantes refuerzos extranjeros y la presencia de jugadoras emblemáticas como Llórela Rincón, los resultados no se ven reflejados en la tabla, apenas suma 2 puntos, tras dos empates y dos derrotas. Cúcuta y Santa Fe protagonizarán el clásico de la quinta fecha.



En el grupo C, Asomarse superó 1-0 a Cortará, y también llegó a 12 puntos en la tabla.

Alianza Petrolera, en el grupo A, y Equidad, en el B, son los únicos equipos que aún no conocen la victoria en el torneo.



Próxima fecha: 5

Grupo A:

Bucaramanga vs. Magdalena

Real Santander vs. Alianza Petrolera

Real Cartagena vs. Envigado



Grupo B:

Fortaleza vs. Huila

Equidad vs. Patriotas

Cúcuta vs. Santa Fe



Grupo C:

Pereira vs. Asomarse

Quindío vs. Cortará

América vs. Pasto



