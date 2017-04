Cuatro equipos luchan por solo tres cupos en la Liga femenina

A falta de la última fecha de la fase de grupos, ya hay cinco equipos clasificados a los cuartos de final de la Liga femenina, mientras que cuatro clubes pelean por los otros tres cupos restantes. En total, clasifican los dos primeros de los tres grupos y los dos mejores terceros.



En el grupo A, Envigado Formas Íntimas, con 27 puntos e invicto, se aseguró con anticipación un cupo a la siguiente ronda. En esa misma llave, las leopardas de Bucaramanga, que tiene 18 puntos, también están clasificadas ya sea como segundas de su grupo o como uno de los mejores terceros.

En el grupo B, las leonas de Santa Fe, líderes e invictas, y al igual que Envigado, con cuentas perfectas (27 puntos, tras 9 partidos ganados), también avanzaron con anticipación y son favoritas al título.



Cúcuta Gol Stars, que es segundo de esa llave con 18 puntos, igualmente tiene un cupo en cuartos.



En el C, Orsomarso es líder con 25 puntos y el otro equipo en esa zona que está cerca es Cortuluá, con 17 unidades, aunque todavía le falta un empujón.

Con posibilidades

En el juego de posibilidades para avanzar se encuentran Cortuluá, América, Huila y Real Cartagena, equipos que se pelean los últimos cupos restantes, en este caso, los mejores terceros. En el A hay dos clubes que luchan por una de esas plazas: Real Cartagena y Unión Magdalena. Las heroicas son terceras con 16 unidades y las samarias son cuartas con 10 y tienen dos partidos pendientes.



América (grupo C) y Huila (grupo B) también pelean. Las escarlatas, que golearon este domingo 5-0 a Pereira, llegaron a 16 puntos y les queda el partido contra Pasto. De sumar los 3 puntos más, llegarían a 19. Con menos chance está Huila (14), tercero en su grupo, y les queda el duelo contra Fortaleza.



Próxima fecha 4, 6 y 7 de mayo



Alianza Petrolera vs. Real Santander

Patriotas vs. Equidad

Orsomarso vs. Pereira

Santa Fe vs. Cúcuta

Cortuluá vs. Quindío

Envigado vs. Real Cartagena

Huila vs. Fortaleza

Magdalena vs. Bucaramanga

Pasto vs. América



