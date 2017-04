América aplastaba pero pasó susto en la victoria 4-2 contra O. Caldas

En un partido con dos tiempos totalmente diferentes, América de Cali superó este domingo 4-2 al Once Caldas, válido por la jornada 13 de la Liga I-2017, que se llevó a cabo en el estadio Pascual Guerrero.

Lleno de emociones, así se dio el compromiso entre blancos y rojos de principio a fin. Pero fue el equipo ‘escarlata’ el que concretó las acciones en el área rival antes de que se cumpliera con la media hora de juego.



Cuando el cronómetro marcaba los cinco minutos, los ‘diablos rojos’ abrieron el marcador por medio de Cristian Martínez Borja, quien superó hombro a hombro a su marca y remató de media distancia a ras de piso para convertir el 1-0.



La ‘mechita’ continuó con su vigor ofensivo y por poco amplía la diferencia con un fuerte disparo desde un costado del volante Brayan Angulo, que exigió al portero José Fernando Cuadrado.



Sin embargo, el elenco ‘albo’ logró sacudirse del dominio rival y tuvo su único acercamiento con peligro al arco de Carlos Bejarano. David Gómez desbordó por la lateral izquierda, centró y Luis Sinisterra cabeceó, pero la esférica se elevó por encima del arco.



Bejarano no volvió a pasar apuros frente a los atacantes blancos, pues a partir de los 28 minutos, el onceno caleño finalizó al fondo de la red cada ataque que generó. Fue así como llegó el 2-0. Angulo filtró el balón preciso entre los defensores contrincantes, Iván Vélez recibió y de primera cedió a Santiago Silva para que este solo la empujara al arco solitario.



Los hombres de Hernán Torres no aflojaron y, a los 43, el juez central, Jorge Guzmán, sancionó penalti tras una falta que cometió Cuadrado a Jeison Lucumí. El encargado de ejecutar y anotar el tercero fue la figura de la contienda, Martínez Borja, quien definió al palo derecho del guardameta.



Y, como en efecto dominó, llegó instantes después el cuarto de los de casa: la defensa blanca volvió a fallar con el pase filtrado, Martínez recibió y asistió magistralmente de taco al uruguayo Silva, quien liquidó el cotejo antes de finalizar la primera parte.



En el periodo complementario, el colectivo visitante no se amilanó por el oscuro panorama en el tanteador y salió a la cancha con la intención de hacer daño. Fue entonces cuando Jaime Córdoba lanzó la pelota al fondo para Sergio Romero, quien definió por encima de la integridad de Bejarano y anotó el descuento, a los 10.



Ahora, como en la primera etapa, en el campo había un dominador, pero esta vez fue Once Caldas, que puso en aprietos al América y a sus hinchas llenos de nervios. Lo que antes era una ventaja cómoda, se convirtió en una corta diferencia con la anotación de Michael Ortega, a los 22.



Con el resultado, América sube al séptimo lugar del campeonato con 18 puntos, mientras que el club manizaleño sigue sin sumar y queda en la casilla 16 con 13 unidades.



Redacción Futbolred