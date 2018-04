Con una nómina juvenil, Nacional le ganó 2-1 a Patriotas

Atlético Nacional celebró el “Día del hincha verdolaga” con un triunfo 2-1 sobre Patriotas, correspondiente a la fecha 18 de la Liga II-2016. Un equipo plagado de juveniles de la cantera verde, respondieron y llegaron a la punta del campeonato.

Los visitantes no salieron a especular y esperar: en los primeros minutos manejaron el balón y se animaron a atacar, pero no tuvieron precisión en el último cuarto de la cancha y Diego Álvarez no pudo sacar provecho en el área de Cristian Vargas.

Al 11, el panorama se clarificó para los dueños de casa: Sebastián Támara cobró un tiro de esquina y Cristian Moya, con potente cabezazo, decretó el 1-0. Con la ventaja, los dirigidos por Bernardo Redín se tomaron confianza e intentaron ampliar el marcador.

Sin embargo, para Tomás Maya fue difícil controlar a Uvaldo Luna, el más movedizo de los boyacenses. Su centro lo conectó Álvarez y el arquero local voló para evitar la igualdad. Después del golpe del tanto en contra, los rojos se repusieron y siguieron proponiendo.

El juego aéreo fue una de las armas de Patriotas para inquietar a la zaga, que pasó apuros para rechazar. La insistencia le dio frutos, pero en la media distancia: Kevin Rendón recuperó la pelota y él mismo, con un derechazo cruzado, puso el 1-1, al 39.

La respuesta llegó con Cristian Dájome, que partió habilitado por el sector izquierdo, mas no pudo anotar por la rápida y acertada salida del cancerbero Alejandro Otero. Con el empate, se cerró la etapa inicial.

En el entretiempo, Juan Pablo Ramírez ingresó en sustitución de Alejandro Bernal, quien tuvo una correcta presentación en su regreso a la competencia. Redín apostó por el talento del ‘Indio’ para desequilibrar el tanteador.

Los hombres de Hárold Rivera explotaron las bandas, aunque dieron espacios atrás. Rodin Quiñones asistió a Dájome, no obstante, el bogotano falló en la definición y dilapidó la opción.

Ramírez, en dos ocasiones, estuvo a punto de hacer gol; Otero, con un par de buenas atajadas evitó su festejo y la de los aficionados verdes que colmaron las tribunas en su día de su celebración.

Vargas, de poco trabajo en el segundo tiempo, reapareció ante Nicolás Carreño. Un contragolpe rápido fue la solución para el campeón de América: Quiñones tiró el pase atrás, Dájome controló y esta vez no dudó para el 2-1, al minuto 25.

Patriotas lo intentó hasta el final, pero no encontró la manera de vulnerar a la defensa del elenco antioqueño, que cuidó bien el triunfo. Con los tres puntos, los paisas se mantienen como líderes con 32 puntos y están prácticamente clasificados a los ‘play-offs’.

Síntesis

Atlético Nacional 2-1 Patriotas

Atlético Nacional: Cristian Vargas (6); Gilberto García (5), Carlos Cuesta (6), Cristian Moya (6), Tomás Maya (5); Alejandro Bernal (5), Sebastián Támara (6), Albin Domínguez (5); Rodin Quiñones (5), Dayron Mosquera (5), Cristian Dájome (6). Cambios: Juan Pablo Ramírez (7) por Alejandro Bernal (1 PT), David Pérez por Gilberto García (33 ST) y Andrés Sarmiento por Albin Domínguez (40 ST). D.T.: Bernardo Redín.

Patriotas: Alejandro Otero (6); Kevin Rendón (6), Jesús Murillo (5), Dany Rosero (5), Nicolás Carreño (5); Raúl Loaiza (5), Ánderson Zapata (6), Larry Vásquez (5), Mauricio Gómez (5); Uvaldo Luna (6) y Diego Álvarez (5). Cambios: Juan Sebastián Villota por Larry Vásquez (29 ST), Carlos Rodríguez por Kevin Rendón (35 ST) y Edis Ibargüen por Uvaldo Luna (39 ST). D.T.: Hárold Rivera.

Goles: Cristian Moya (10 PT) y Cristian Dájome (25 ST), para Nacional. Kevin Rendón (39 PT), para Patriotas.

Amonestados: David Pérez (39 ST) y Cristian Vargas (42 ST), de Nacional. Dany Rosero (19 PT), Kevin Rendón (24 PT) y Nicolás Carreño (27 ST), de Patriotas.

Expulsados: no hubo.

Figura: Juan Pablo Ramírez (7)

Estadio: Atanasio Girardot.

Asistencia: 37.345 espectadores.

Partido: aceptable.

Árbitro: Ulises Arrieta (6).

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag