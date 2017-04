Equidad y Tigres aburrieron en Techo; empataron 0-0

La Equidad y Tigres se enfrentaron este domingo por primera vez en la Primera División. El juego entre ‘aseguradores' y ‘felinos’ quedó 0-0, en cotejo de la fecha 13 de la Liga I-2017. Los clubes aburrieron con un pobre partido en el estadio de Techo.

Al primer minuto de juego, los conducidos por Arturo Boyacá llegaron con peligro al pórtico de Tigres. Remate de media distancia, desde el costado derecho izquierdo de Andrés Correa, que fue bien atajado por César Giraldo.



Los ‘aseguradores’, con Diego Valoyes como uno de sus jugadores destacados, se proyectó por la banda derecha y llegó hasta el borde del área: ahí lanzó, pero Giraldo estuvo atento para negarle la diana al joven extremo. También la tuvo Jean Carlo Blanco con un lanzamiento de media distancia, pero como en las anteriores, Giraldo se estiró para despejar la esférica al tiro de esquina.



Por su parte, Tigres le apostó al contragolpe. Lo poco que hizo en la primera etapa fueron remates de media distancia por parte de Miguel Pérez e Iván Rivas, sin ningún problema para el joven golero Esteban Ruíz.



La Equidad tocó y tocó, pero no pudo vulnerar la férrea defensa de los ‘felinos’. La primera etapa culminó 0-0.



En el segundo tiempo se equilibraron más las cargas, en cuanto a la posición del balón, pero sin ninguna opción clara de gol para los clubes.



Con el correr del reloj, el duelo en Techo se hizo muy cortado, con muchas faltas y varias tarjetas amarillas. Los dos clubes hicieron modificaciones en busca de mayor ofensividad, sin embargo, el marcador no se movió.



Con el 0-0, La Equidad perdió la oportunidad de volver al grupo de los ocho, mientras que el punto le sirvió a Tigres para sumar en el descenso.

Síntesis

Equidad 0 / Tigres 0



Equidad: Esteban Ruíz (6); Walmer Pacheco (6), Dairín González (5), Oliver Fula (6), Andrés Correa (6); Joaquín Aguirre (6), Fabián Vargas (5), Stalin Motta (6); Diego Valoyes (6), Jean Carlo Blanco (5), Diego Álvarez (5).

Cambios: Mauricio Restrepo (5) por Fabián Vargas (1 ST), Carmelo Valencia (5) por Diego Álvarez (12 ST) y Yessy Mena por Jean Carlo Blanco (23 ST).

D.T.: Arturo Boyacá.



Tigres: César Giraldo (6); Santiago Roa (5), Fabián Mosquera (5), Jorge Lozano (6), Santiago Saráz (5); Hárrison Mancilla (5), Nicolás Roa (5), Iván Rivas (6): Miguel Pérez (6), Jamillacson Palacios (5), Wilson Carpintero (5).

Cambios: Johan Múñoz (5) por Nicolás Roa (12 ST), Wilson Mena por Jamillacson Palacios (32 ST) y Yuberney Franco por Wilson Carpintero (39 ST).

D.T.: John Jairo Bodmer



Goles: no hubo.



Amonestados: Fabián Vargas (20 PT), Diego Valoyes (8 ST), Joaquín Aguirre (8 ST), Stalin Motta (13 ST), en La Equidad. Miguel Pérez (18 PT), Nicolás Roa (3 ST), Santiago Roa (7 ST), Johan Múñoz (27 ST), Wilson Mena (34 ST), en Tigres.



Expulsados: no hubo.



Figura: Diego Valoyes (6).



Estadio: Metropolitano de Techo.



Asistencia: 200 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: John Hinestroza (7).



Partido: aceptable.



Redacción Futbolred