Pasto dejó escapar el triunfo en el último minuto: 2-2 con Cortuluá

Deportivo Pasto dejó escapar los tres puntos, cuando Cortuluá luego de un cobro de tiro de esquina a los 44 minutos del segundo tiempo, le dio la paridad luego de estar perdiendo el partido por 2-1, desde la primera parte, goles que en los 45 iniciales fueron conseguidos dos por Santiago Tréllez, uno de penal y el segundo de cabeza y el descuento estuvo por intermedio de Feiver Mercado y ya terminado el partido, el empate lo logró Edward Caicedo.



En el primer tiempo, apenas iniciado el compromiso y con una cancha difícil, se registró la primera llegada del Deportivo Pasto, para abrir el marcador con un tiro penal convertido a los dos minutos por parte de Santiago Tréllez, luego que Mauricio Duarte detuviera el balón con su mano, para que el juez central Juan Ponton, decretara la pena

Desde ese momento, el conjunto nariñense se va en procura de aumentar el marcador, pero Cortuluá empieza a tratar de dominar el balón, para evitar la sorpresa vivida en el inicio del campeonato, cuando fue goleado por el onceno de Flabio Torres y poco a poco se va ubicando en el terreno de juego, para aproximarse al pórtico de Andrés Mosquera, hasta que en un error de Félix García, el juez central decreta como falta cometida a Feiver Mercado y el mismo cobra la pena máxima, para empatar el partido.



La alegría a Cortulua fue corta, porque al minuto 23 se presenta una falta de Mateo Puerta a Harrinson Canchimbo, para permitirle a Yesus Cabrera cobrar el tiro libre y lo coloca como con la mano en el área chica, para ver como Santiago Trellez se levanta entre los centrales y convierte el segundo tiempo, para terminar el primer tiempo ganando el conjunto pastuso.



El Cortuluá no se amilana y empieza a acercarse al pórtico de Andrés Mosquera, quien se convirtió en un cerrojo en el pórtico pastuso, para dar tranquilidad al cuerpo técnico y alegría para los aficionados.



En el segundo tiempo, Cortulua salió en procura del empate y a pesar de las dificultades en el terreno de juego, fue un amplio dominador en el terreno de juego, llegando con alguna facilidad, obligando a Andrés Mosquera a esforzarse para evitar la caída de su pórtico.



A los 21 minutos Pasto tuvo la mejor oportunidad de ampliar el marcador, cuando en una jugada de conjunto, llego hasta Germán Caffa, que hasta Juan Ponton el árbitro central se cayó, cuando seguía la jugada.



Fue un segundo tiempo de ida y vuelta, pero Cortuluá tenía el mejor manejo del balón y Pasto no podía superar esa presión, hasta que al minuto 44 se presenta un tiro de esquina, cobra Miguel Medina, para que Edward Caicedo logre el empate con un gol de cabeza, que deja fría a la afición como fría estuvo la tarde, por la pertinaz llovizna que cayó en la ciudad.



El regreso de Yamilson Rivera, generó una gran emoción entre los aficionados, quien durante el tiempo que estuvo en el terreno de juego, generó varias jugadas de peligro, para generar los aplausos de los aficionados.



El árbitro central Juan Pontón, no tuvo inconvenientes en el manejo del partido, pasó desapercibido.



Jaime de la Pava el director técnico de Cortuluá manifestó que la actuación de sus pupilos es de reconocimiento, dadas las condiciones del terreno de juego, en donde German Caffa le dio seguridad en el pórtico y el gol que consiguió Edward Caicedo, es un premio a su trabajo en favor de su equipo.



Por su parte Flabio Torres el estratega pastuso indicó que fue un partido bien jugado a pesar de las condiciones de la cancha y luego de conseguir el primer gol, de manera involuntaria se puso a jugar hacia atrás, para permitir a Cortuluá aproximarse a Andrés Mosquera que en varias oportunidades logró sacar el balón. Ahora toca ir a Cali a tratar de recuperar lo perdido en el estadio Libertad.



Síntesis

Deportivo Pasto 2-2 Cortuluá



Deportivo Pasto: Andrés Mosquera (6); Francisco Córdoba (6), Félix García (7), Mairon Quiñonez (7) y Hárrinson Canchimbo (6); Cristian Rivera (6), Carlos Giraldo (5), Víctor Cantillo (7), Yesus Cabrera (6), Juan Núñez (6), y Santiago Tréllez (8). DT: Flabio Torres.



Cortuluá: Germán Caffa (6); Edward Caicedo (7), Yair Arrechea (5) Mauricio Duarte (6); Mateo Puerta (6), Miguel Medina (6), Diego Chica (7), Juan Campo (5), Maicol Balanta (6) Juan Rodríguez (6), y Feiver Mercado (7). DT: Jaime de la Pava.



Cambios en Deportivo Pasto: Yamilson Rivera (6) por Juan Núñez (15 ST), Luis Sierra por Cristian Rivera (28 ST), Dayron Benavides por Yesus Cabrera (40 ST).



Cambios en Cortuluá: Alejandro Peñaranda (6) por Juan Campo (37 PT), Jean Carlos Becerra por Juan Rodríguez (24 ST), Oscar Camilo por Mateo Puertas (39 ST).



Goles de Deportivo Pasto: Santiago Tréllez (2 PT de penal y 23 PT de cabeza)

Goles Cortuluá: Feiver Mercado (20 PT de penal). Edward Caicedo (44 ST de cabeza)



Amonestados: Félix García, Mairon Quiñonez, (Deportivo Pasto), Juan Campo, Mauricio Duarte, Jean Carlos Becerra (Cortuluá). Expulsados: no hubo.

Partido: bueno



Detalle: Juan Ponton el juez central pitó dos penales y se resbaló en el pórtico de Cortuluá



Figura: Santiago Tréllez (8).



Estadio: Libertad. Asistencia: 2.500 espectadores. Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Juan Pontón (7).



RAMIRO ROSERO ARTEÁGA

Para EL TIEMPO

Pasto