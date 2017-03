Bucaramanga ganó el clásico regional frente a Alianza Petrolera

El clásico regional entre Atlético Bucaramanga y Alianza Petrolera comenzó con la bienvenida a los dos equipos santandereanos que se enfrentaban nuevamente por la liga colombiana. Los canticos y en las tribunas del estadio Álvaro Gómez hurtado evidenciaron la pasión con la que el aficionado leopardo vive el fútbol.



Los primeros minutos del partido dejaron ver un equipo leopardo que tomo la iniciativa, con tenencia de balón y la apertura de la cancha por los costados. Ahora bien, desde la línea técnica el debutante estratega Fernando Castro, empujaba a sus dirigidos con constantes observaciones que expresaba en tono firme y con movimientos que contagiaban de energía a todos los jugadores auriverdes.



Sobre el meridiano de la primera mitad, Alianza Petrolera fue el equipo de transiciones rápidas entre defensa y ataque, desbordando por los costados generó volumen ofensivo en el último cuarto de cancha pero sin hacer daño sobre la portería adversaria.



Así pues, finalizó el primer tiempo sin opciones claras de gol entre dos equipos que minimizaron la producción futbolística en los primeros 45 minutos de juego. Alianza Petrolera con manejo de los ritmos del partido y Atlético Bucaramanga diluido en el medio y sin presencia ofensiva.



Los primeros minutos de la segunda parte dejaron ver el dominio para el local, que buscando pequeñas sociedades en el medio campo, generó presencia en el último cuarto de cancha, inquietando en un par de opciones la portería de Alianza Petrolera.



Ahora bien, la presencia ofensiva de Atlético Bucaramanga determinó que en el minuto 18 del segundo tiempo después de un cobro de tiro de esquina anticipando a los centrales el jugador Gabriel Gómez de fuerte cabezazo convierte el gol para el local, al palo de la mano izquierda del portero Jerez.



En el minuto 22 del segundo tiempo se iría expulsado del terreno de juego por doble amonestación el jugador Cristian Flórez de Alianza Petrolera. Transcurrieron solo cinco minutos del primer gol, cuando Atlético Bucaramanga convierte el segundo tanto de la noche, después de un cobro de tiro libre, donde remata el defensor Torres, pero finalmente la empuja el delantero Cano para decretar el dos por cero a favor del conjunto leopardo.



En el minuto 42 de la parte final sería expulsado el jugador David Valencia, en una jugada que protestó el onceno petrolero. De esta manera, terminaría el compromiso Alianza Petrolera con solo nueve jugadores. Así pues, con el pitazo final se decretó la primera victoria dos por cero en condición de local para Atlético Bucaramanga en el debut del técnico Fernando “el pecoso” Castro.

Síntesis

Atlético Bucaramanga 2-0 Alianza Petrolera

Atlético Bucaramanga: Alejandro Otero (6), Henry Obando (6), Marlon Torres (6), Jeisson Palacios (6), Christian Mafla (6), Yulian Anchico (6), Jossymar Gómez (6), Jhon Pérez (5), Yulian Mejía (5), Jhon Pajoy (7) y Jhony Cano (6). DT: Fernando Castro.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Abraham Stringel (6), Luciano Ospina (6), David Valencia (5), Cristian Flórez (6), Juan Ríos (6), Fredy Flórez (6), Carlos Lizarazo (5), Alex Castro (5), Clemente Palacios (5) y Cesar Arias (5). DT: Jorge Luis Bernal.



Goles Atlético Bucaramanga: Gómez (18 ST) y Cano (23 ST).



Goles Alianza: No hubo.



Cambios Atlético Bucaramanga: Gabriel Gómez (7) por Josymar Gómez (9 ST), Harlin Suarez por Mejía (30 ST) y Fabio Burbano por Cano (43 ST).



Cambios Alianza: Roger Torres por Flórez (29 ST), Edwin Torres por Arias (29 ST) y Estefano Arango por Palacios (32 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Alianza: Flórez Cristian (22 ST) y Valencia (42 ST).



Amonestados Atlético Bucaramanga: Palacios (25 PT), Mafla (11 ST), Gómez (25 ST) y Obando (33 ST).



Amonestados Alianza: Lizarazo (43 PT) y Flórez Cristian (20 y 22 ST).



Detalle: Atlético Bucaramanga consiguió la primera victoria en condición de local por la liga I-2017.



Figura: Gabriel Gómez (7).



Partido: Bueno.



Estadio: Álvaro Gómez Hurtado.



Asistencia: 4.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Luis Trujillo (6).



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga