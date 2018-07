Jaguares no hizo respetar su estadio, perdió 0-1 contra Once Caldas

Jaguares no pudo hacer respetar su casa y perdió 1-0 con Once Caldas que se mostró con mejor nivel de juego y con muchas más aproximaciones al campo del contrincante de turno. El partido correspondiente a la primera fecha de la Liga II 2018 se cumplió en la tarde del domingo 22 de julio en el estadio Jaraguay de Montería, escenario que estrenó luminarias.

El marcador lo abrió un ex jugador de Jaguares, Éder Steer, quien marcó a los 14 minutos. El tanto se dio con remate con pie derecho desde el centro del área, tras recibir asistencia de Juan Pablo Nieto. Con este gol, Caldas tomaba ventaja 1-0.



Las intenciones de empatar por parte de los felinos llegaron a los 31 minutos en una opción del delantero samario Darwin López, quien tuvo un disparo con pie derecho en el centro del área rival. El balón pasó cerca del palo derecho del cancerbero José Cuadrado.



El desquite en oportunidades de anotar lo tuvo Caldas un minuto después, por intermedio de otro ex jugador de Jaguares, Kevin Londoño, quien tuvo un remate rastrero fuera del área y el esférico fue desviado al tiro de esquina por parte del arquero Wílder Mosquera.



El club local intentó marcar su primer gol en un cobro de tiro libre de Juan Mezú, pero el portero Cuadrado tuvo doble atajada, tras el disparo del mencionado Mezú y luego un remate de rebote de Elvis González.





Para el inicio de la etapa complementaria, el técnico felino José Manuel Rodríguez, quiso igualar las acciones y por eso ejecutó su primer cambio para tratar de sobreponerse del resultado. Sacó del terreno a Jhony Cano e ingresó a Olmer García (46’). Ambos jugadores fueron contratados por Jaguares para la Liga II 2018.



Luego ingresó el canterano, de 19 años, Juan Silgado por Juan Mezú, este último con falta de ritmo. Silgado tuvo acercamientos al área rival y se atrevió a disparar dos remates sobre el pórtico, pero no tuvieron el efecto esperado (el gol).



Jaguares tuvo su oportunidad más clara con Darwin López en un disparo de cabeza que atajó Cuadrado. La jugada nació en un cobro de tiro libre por izquierda de Elvis González. El balón fue tocado de golpe de cabeza por Pablo Rojas y luego López.



Otro que debutó con Jaguares fue el argentino Juan Vogliotti. Él ingresó por Darwin López, quien fue el jugador que más se acercó al arco de Caldas.



El conjunto visitante tuvo dominio de pelota y contrarrestó a Jaguares, que se notó falto de ritmo. Aún le falta trabajo en equipo.



Gudilfredo Avendaño

Para EL TIEMPO

Montería