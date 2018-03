Un pálido empate 0-0 entre Leones y Huila

Tras un partido que tuvo pocas aproximaciones en el arco rival, en el que ambos equipos carecieron de profundidad, se selló un aburrido empate 0-0 ante unos dos mil aficionados.

Lo mejor del partido se presentó en el período de reposición, en donde los dos arqueros cumplieron un papel protagónico.



Esto se vino a dar cuando corría el minuto cuatro de adición. Primero le tocó actuar a Arled Cadavid, frente a un tiro libre que cobró Jean Pestaña, en el que se vio obligado a rechazar con los puños; luego el turno fue para Geovanni Banguera, en el que estuvo mejor, ante un difícil disparo de Antony Otero, tras una jugada en movimiento, que tenía pinta de gol.



El resto del compromiso quedará para la historia, pues tuvo un primer tiempo en donde las opciones de gol se quedaron en planes, y una segunda parte en donde se destacó un remate de Felipe Jaramillo, que terminó en las manos del arquero huilense, un tiro libre de Roger Lemus, que se fue por encima del travesaño, y una jugada de pelota quieta de Huila que cobró Carlos Ramírez que terminó por arriba.

Con este resultado el conjunto local llegó a siete puntos, mientras que el visitante ajustó 11 unidades.



En la próxima fecha, Leones visitará a Boyacá Chicó, el martes a las 6 p. m.; mientras que Atlético Huila, en partido con día y horario por definir, enfrentará a Deportes Tolima.

Síntesis

Leones F.C. 0 / Atlético Huila 0

Leones: Arled Cadavid (5); Daniel Osorio (5), Juan Felipe Aguirre (5), Edisson Restrepo (5) y David Montoya (5); Felipe Jaramillo (5), Sebastián Gómez (5) y Roger Lemus (5), Jeison Medina (4), Wilmar Cruz (4) y Yeison Zabaleta (4). DT: Juan Carlos Álvarez.



Huila: Geovanni Banguera (6); Carlos Ramírez (5), Andrés Felipe Correa (5), Eddie Segura (5) y Davinson Lemus (N/A); Ronaldo Tavera (5), Edwar López (5), Michael Ordoñez (4), Jorge Ramos (4) y Diego Gómez (4); Omar Duarte (4). DT: Néstor Craviotto.



Partido: aburrido.



Cambios en Leones: Anthony Otero (5) por Wilmar Cruz (12 ST), Henry Sánchez por David Montoya (20 ST) y Mateo Muñoz por Yeison Zabaleta (26 ST).



Cambios en Huila: José David Leudo (4) por Davinson Lemus (28 PT), Juan Rodríguez por Michael Ordoñez (33 ST) y Jean Carlos Pestaña por Felipe Correa (43 ST).



Goles de Leones: no hubo.



Goles de Huila: no hubo.

Amonestados: Cruz, Montoya, Jaramillo (Leones); Gómez, Ordoñez, Correa, López, Leudo (Huila).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Atlético Huila, que sigue sin ganar como visitante, sumó otro punto que lo mantiene dentro del grupo de los ocho.



Figura: Geovanni Banguera (6).



Estadio: Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí.



Asistencia: 2.500 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Never Manjarres (7).



ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Itagüí