América ilusiona a sus hinchas con la Liga, derrotó 1-2 a Leones

Un partido, que estuvo media hora suspendido por un apagón, tuvo a un equipo caleño que lució superior a Leones. Las anotaciones de los americanos fueron obra de Cristian Martínez y Danilo Arboleda. El descuento del conjunto local lo marcó Jeison Medina.



El partido en el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí tuvo de todo. El debut entre antioqueños y caleños estuvo marcado por una buena asistencia del público, un apagón de las luminarias por casi media hora y un aguacero en los minutos finales.

También tuvo fútbol, un ritmo demoledor de América, un arquero de Leones que fue la figura y un itagüiseño que marcó historia al quedar como el primero que marcó para Leones en la Liga.

El ritmo americano lo impusieron Cristian Martínez y compañía. Después del minuto 10 Juan Angulo y Kevin Ramírez, en dos oportunidades, avisaron con tremendos remates que terminaron en las manos de Cadavid.

Cuatro minutos después Kevin volvió a ‘disparar’, pero el balón rebotó en un defensor, ahí fue cuando lo recibió Cristian Martínez, de espalda, quien se volteó, remató cruzado con pierna derecha y consiguió la primera anotación.



Leones exhaló el aire que venía aguantando, fue ahí cuando se le vino todo América encima, Carmelo Valencia tuvo el segundo de no ser por el pecho del arquero de Leones.



América parecía que fuera a golear a Leones en los primeros 30 minutos, pero Leones logró el empate en un tiro libre que cobró John Sánchez y recibió Jeison Medina. El primer gol de la historia de Leones fue celebrado con un grito que se escuchó hasta en San Antonio de Prado, población que está ubicada a más de cinco kilómetros del estadio. Cuerpo técnico y jugadores se abrazaron, mientras tanto el autor del gol buscaba entre los hinchas de América, quienes eran mayoría, a su familia para dedicarles el gol.

Final, final ¡GANAMOS!. Celébralo hincha americano, nuestro equipo ha conseguido su primera victoria de esta @LigaAguila 2018 al vencer 1-2 a Leones.

Los goles escarlatas fueron convertidos por Cristian Martínez Borja y Danilo Arboleda; mientras que por los locales anotó Medina. pic.twitter.com/dEb0TZ721k — América de Cali (@AmericadeCali) 4 de febrero de 2018

América sintió el golpe pero no lo afectó, siguió a su paso y de no ser de nuevo por el arquero Cadavid, que tapó un remate de media distancia de Yamilson Rivera en el ángulo, hubiera ido al descanso arriba en el marcador.



Luego vino el segundo tiempo, apenas se jugaron tres minutos cuando la oscuridad cayó en Ditaires. Los eléctricos no encontraban el problema hasta que dieron con un fusible que se había fundido.



Las tribunas permanecieron completas, tampoco se fueron los invitados de honor que estaban en el palco, entre ellos el alcalde y los concejales de Itagüí.

Media hora tardó en la penumbra el estadio, los jugadores mientras tanto estiraban y tocaban el balón para no perder el calor del juego.

Buen arranque de liga muchachos felicitacionessss 👏👏👏 vamos por mas, esto recién comienza!!! Gracias gente por el apoyo y las muestras de cariño @AmericadeCali nos vemos en el Pascual 🔴🔴🔴!!! Abrazo grande para todosss — Diego Herner (@Diegoherner) 4 de febrero de 2018

Cuando se reanudó el compromiso los de Leones trataron de estar ordenados, mientras que América pasó a buscar el camino para el gol de la victoria. Estaba difícil, pero lo encontró en una jugada de pelota quieta en la que participaron los dos centrales del equipo visitante, pues Diego Herner ganó en el salto y de cabeza le entregó la pelota a Danilo Arboleda para que éste la acariciara con la frente y consiguiera así el 1-2 definitivo.



Leones no pudo reaccionar, la última jugada de peligro del partido fue para América, a través de Carmelo Valencia que estuvo otra vez cerca de lograr la anotación pero no la pudo conseguir.



En la próxima fecha, América de Cali será local frente a Deportes Tolima, el sábado a las 6:00 de la tarde. Igual horario tendrá Leones en su visita a Alianza Petrolera.

Síntesis

Leones FC 1 / América de Cali 2

​

Leones: Arled Cadavid (7); Daniel Osorio (5), Edisson Restrepo (5), David Montoya (5) y Juan Aguirre (5); Yeison Zabaleta (N/A), Sebastián Gómez (5), Felipe Jaramillo (5), Jeison Medina (6) y John Sánchez (5); Wilmar Cruz (5).

DT: Juan Carlos Álvarez.



América: Carlos Bejarano (6); Juan Angulo (6), Diego Hérner (6), Danilo Arboleda (6) y José Vélez (6); Yamilson Rivera (6), Elkin Blanco (6), Kevin Ramírez (6), Avimiled Rivas (6) y Cristian Martínez (6); Carmelo Valencia (6).

DT: Jorge Da Silva.



Partido: emotivo.



Cambios en Leones: Juan Pablo Ramírez (5) por Yeison Zabaleta (20 PT), Eliécer Espinosa por Wilmar Cruz (25 ST) y Mateo Serna por Juan Pablo Ramírez (33 ST).



Cambios en América: Jhonny Mosquera por Elkin Blanco (1 ST), Darío Botinelli por Yamilson Rivera (10 ST) y Harrison Canchimbo por Carmelo Valencia (45 ST).



Goles de Leones: Jeison Medina (26 PT).



Goles de América: Cristian Martínez (15 PT) y Danilo Arboleda (20 ST).



Amonestados: Ramírez (Leones); Blanco, Mosquera (América).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Jeison Medina, al minuto 26, se convirtió en el primer jugador de Leones en lograr una anotación en la Liga.



Figura: Arled Cadavid (7).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 5.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Ferney Trujillo (7).





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Itagüí