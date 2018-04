Patriotas posterga su clasificación a los ocho, empató 1-1 con Leones

El equipo boyacense no pudo mantener la diferencia y terminó cediendo un empate, en condición de visitante, en el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí.



Con este resultado el equipo que dirige Diego Corredor llegó a 28 puntos que lo ubican en la sexta casilla de la tabla de posiciones. Cabe anotar que Patriotas terminó con un hombre menos tras la expulsión de Santiago Roa, en el minuto 37 del segundo tiempo.

Leones, por su parte, abandonó el último lugar al llegar a 13 unidades, las mismas de Chicó, pero que por diferencia de gol le ganó la posición. Un partido que no tuvo mayores emociones fue el que vivieron los niños que estaban invitados a celebrar su día en el escenario itagüiseño.



La llovizna estuvo presente durante casi todo el partido. Patriotas comenzó imponiendo condiciones pero fue el equipo local quien terminó dominando el compromiso.



En la primera parte la pelota y el gol lo consiguió el visitante, aun cuando el que más tuvo llegadas al arco contrario fue el local. El 0-1 a favor de Patriotas fue en el minuto 32, en un tiro de esquina que cobró Omar Pérez y terminó cabeceando el defensor Dávinson Monsalve, quien saltó más que sus dos marcadores que lo estaban escoltando.

Durante los primeros 45 minutos no valieron las tres opciones de Antony Otero, entre ellas una chilena, y un remate de pierna izquierda de Juan Felipe Ramírez que fueron neutralizados por el arquero Diego Martínez. Entretanto, Patriotas pudo aumentar el marcador en una llegada colectiva, que tuvo en el minuto 28, que no supo cómo finalizar.



En el segundo tiempo del partido entre antioqueños y boyacenses bajó el ritmo del partido. No obstante, el local mostró más ganas y pudo igualar el marcador. El 1-1 lo convirtió un jugador que estaba debutando en Ditaires, el volante Jonathan Marulanda, de cabeza, tras un tiro de esquina que cobró Felipe Ramírez.



Las otras dos opciones que tuvo este período se dividieron para cada equipo. En el 28 Diego Martínez evitó un remate de Diego Sánchez y en el 36 fue Andrés Ávila que derrochó el gol de la victoria de Patriotas, cuando estuvo solo frente el arquero Arled Cadavid. Así entonces los jugadores de Patriotas aplazaron su clasificación, que por 32 minutos tuvo asegurada y era en el quinto equipo en clasificar a la siguiente fase de la Liga I.



En la última jornada de la fase de todos contra todos, en horario por definir, Leones visitará a Atlético Nacional; mientras que Patriotas Boyacá jugará en Tunja contra Deportes Tolima.

Síntesis

Leones FC 1 / Patriotas Boyacá 1



Leones: Arled Cadavid (6); Jonathan Marulanda (6), Edisson Restrepo (6), Felipe Aguirre (5) y Diego Sánchez (5); Felipe Jaramillo (6), Sebastián Gómez (6) y Juan Felipe Ramírez (6); John Sánchez (5), Jeison Medina (5) y Antony Otero (5).

DT: Juan Carlos Álvarez.



Patriotas: Diego Martínez (6); Santiago Roa (5), Dávinson Monsalve (6), Jerson Malagón (5) y Miller Mosquera (5); Exequiel Benavídez (5), Iván Rivas (5) y Andrés Ávila (5); Omar Pérez (5); Carlos Mosquera (4) y Diego Álvarez (4).

DT: Diego Corredor.



Partido: regular.



Cambios en Leones: Yeison Zabaleta por Felipe Jaramillo (18 ST) y Wilmar Cruz por Jeison Medina (33 ST).



Cambios en Patriotas: Julián Buitrago por Carlos Mosquera (45 PT), Mario Álvarez por Diego Álvarez (24 ST) y Nicolás Palacios por Dávinson Monsalve (40 ST).



Goles de Leones: Jonathan Marulanda (19 ST).



Goles de Patriotas: Dávinson Monsalve (32 PT).



Amonestados: Gómez (Leones); Benavídez, Roa, Ávila (Patriotas).



Expulsados: Santiago Roa (37 ST, doble amarilla).



Figura: Diego Martínez (6).



Estadio: Metropolitano Ciudad de Itagüí.



Asistencia: 4.000 espectadores.



Taquilla: ingreso gratuito.



Árbitro: Luis Sánchez (6).









Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Itagüí