¿Le gustaría ir al partido de Colombia Venezuela el 5 de septiembre?

No se pierda la oportunidad de acompañar a la selección Colombia en vivo y en directo, visite las tiendas Adidas de Cartagena o Barranquilla y diviértase con las actividades.



Participe jugando y completando sus datos para un sorteo y si tiene el mayor puntaje, podrá ir a acompañar a Colombia en el Metropolitano.



Ubicación de las tiendas



Barranquilla: Cra 51 B No. 87-50 CC Viva Barranquilla

Cra 53 No. 98 en CC Buenavista



Cartagena: Caribe Plaza

Tienda Bocagdrande CC Plaza Bocagrande

Mall Plaza, CC Mall Plaza Avenida Pedro Heredia