Las causas de la debacle del América en El Campín

El triunfo frente al Bucaramanga, el domingo pasado, resultó ser apenas un espejismo en la crisis del América, que completó cuatro derrotas en línea como visitante y que además le costó la eliminación de la Copa Suramericana, frente a Defensa y Justicia. Estas son las razones de la mala noche del equipo frente a Santa Fe, que le ganó 3-0 este miércoles.

Se acabó la solidez defensiva

Si algo se le había elogiado al América en el remate del 2017, cuando asumió 'Polilla' da Silva, era su buen trabajo defensivo. Eso le sirvió para salvarse del descenso y llegar hasta la semifinal de la Liga. Esa solidez se perdió. Al América le llegan fácil y le marcan muchos goles: ha recibido nueve en los últimos cuatro juegos por fuera del Pascual Guerrero. Los laterales ni marcan ni salen, los centrales no dan garantías y los volantes de marca dan muchas libertades.

Se le cerró el arco

Hace cinco partidos que los delanteros del América no marcan goles. El último lo hizo Cristian Martínez Borja, frente a Patriotas, el 18 de febrero. Desde entonces, el equipo solo hizo tres tantos en cinco encuentros: Kevin Ramírez a Millonarios y Avimiled Rivas y Juan Camilo Angulo a Bucaramanga. Ninguno de ellos es atacante. Frente a Santa Fe, Carmelo Valencia se perdió un tanto por mala definición y José David Moya tuvo un gran cierre para evitar un tanto de Martínez Borja que pudo ser el 2-1.

Un cambio inexplicable

En el segundo tiempo, América levantó su nivel gracias al buen trabajo de Darío Bottinelli, que mostró las ideas y el liderazgo que le había faltado al América en los últimos partidos. Sin embargo, el DT, inexplicablemente, lo sacó de la cancha en el minuto 28 del segundo tiempo, para mandar al campo a Yámilson Rivera. El equipo nunca volvió a acercarse al área de Santa Fe y, más bien, quedó expuesto a que le marcaran más goles.

No hay buen ambiente

No es normal que un equipo se venga abajo de un momento a otro. Eso le pasó al América, que fue perdiendo todas sus virtudes en apenas unas semanas. Rumores de peleas por premios y declaraciones de algunos jugadores, como Cristian Martínez Borja, que se quejó de no haberlo transferido a otro club y luego lo desmintió, no ayudan en el momento que vive el club. “Yo creo que el grupo es honesto. Me parece que nos está faltando actitud para jugar y entrar a disputar con el rival. Yo no dudo de mis jugadores y nunca lo voy hacer. El tema es de fútbol y nada más”, dijo Da Silva.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc