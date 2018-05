Los equipos que llegan mejor que su rival a las finales de Liga

La Liga colombiana entró en su recta final. Nacional, Medellín, Tolima, Huila, Junior, Deportivo Cali, Patriotas y Once Caldas son los 8 equipos que pelearán por el primer título del año.



Los enfrentamientos en cuartos de final serán Nacional vs. Cali (A), Medellín vs. Junior (B), Tolima vs. Once Caldas (C) y Huila vs. Patriotas (D). En semifinales, se enfrentarán el ganador de la llave A contra el vencedor de la llave D, mientras que los triunfadores de B y C se verán las caras.

Con los emparejamientos de cuartos definidos, EL TIEMPO le presenta el panorama de cuáles fueron los resultados de cada duelo en todo 2017 y en el todos contra todos de 2018-I.

Nacional vs. Cali

Con cinco enfrentamientos, la llave entre verdes es el duelo que más se ha repetido en el último año y medio: jugaron tres veces en fase de todos contra todos y disputaron el título de la Liga 2017-I.



La balanza está equiparada, con dos triunfos para cada uno, aunque uno de esas victorias le dio un título a Nacional. Se ha registrado un solo empate. En cuanto a goles, la estadística favorece a los ‘verdolagas’, con 7 goles anotados contra 4 de los ‘azucareros.



2017-I



Fecha 19: 0-0, en Medellín.

Final ida: 2-0, ganando Cali, en Palmaseca.

Final vuelta: 5-1, ganando Nacional, en Medellín.



2017-II



Fecha 19: 1-0, ganando Cali, en Palmaseca.



2018-I



Fecha 14: 0-2, ganando Nacional, en Palmaseca.

Medellín vs. Junior

Se han enfrentado tres veces y todos han sido triunfos del ‘tiburón’, que ha marcado en seis ocasiones contra solo dos del ‘poderoso’.



2017-I



Fecha 15: 2-0, ganando Junior, en Barranquilla.



2017-II



Fecha 15: 1-2, ganando Junior, en Medellín.



2018-I



Fecha 6: 1-2, ganando Junior, en Medellín.

Tolima vs. Once Caldas

Se han enfrentado tres veces, con dos triunfos para el cuadro de Manizales y uno para el de Ibagué. El ‘blanco’ ha marcado cinco veces y el ‘pijao’, en cuatro oportunidades.



2017-I



Fecha 8: 2-3, ganado Once Caldas, en Ibagué.



2017-II



Fecha 8: 2-1, ganando Once Caldas, en Manizales.



2018-I



Fecha 14: 0-1, ganando Tolima, en Manizales.

Huila vs. Patriotas

Se han enfrentado tres veces, con dos empates y un triunfo para el conjunto ‘opita’, que ha marcado cuatro tantos contra dos del equipo boyacense.



2017-I



Fecha 1: 1-1, en Neiva.



2017-II



Fecha 1: 1-1, en Tunja.



2018-I



Fecha 10: 2-0, ganando Huila, en Neiva.



