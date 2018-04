Las cuentas de los 10 opcionados para clasificar a los cuartos de Liga

La mitad de los clasificados a los cuartos de final está definida: Nacional, Medellín, Tolima y Huila. El lote de Cali, Patriotas, Once y Junior depende de sus propios resultados. Jaguares, Equidad, Rionegro Águilas, Millonarios, Envigado y América deben ganar y esperar otros resultados y marcadores. Estas son las cuentas de todos los aspirantes que aún quieren luchar por la primera estrella de 2018:

Cali (28 puntos, +11)

Le quedan dos partidos, contra Nacional (el miércoles, aplazado de la fecha 14) y Pasto, de visitante, en la última jornada. Si gana un partido, o empata los dos, avanza. Si pierde los dos, necesita que Millos y Envigado no hagan los seis puntos, o que Once Caldas o Junior pierdan en la última jornada.

Patriotas (28 puntos, -1)

Tiene la clasificación en su casa. Enfrenta en la última fecha al Tolima en Tunja. Un triunfo lo mete en cuartos de final. Si empata, solo quedaría por fuera si ganan Once Caldas y Junior y si Millonarios o Envigado hacen los seis puntos. Si hay empate en El Campín el miércoles, ya quedará clasificado, al igual que Cali.

Once Caldas (27 puntos, +3)

Se jugará el cupo en cuartos de final como visitante, frente a Alianza Petrolera. El triunfo le da la clasificación. El empate también, si pierde Patriotas (por la diferencia de goles) o si Junior no le gana a Jaguares. Si pierde, necesita que Millonarios o Envigado no hagan los seis puntos que les quedan.

Junior (27 puntos, +2)

Cierra como visitante, frente a Jaguares, en Montería. Si gana, estará en la pelea por el título. El empate le sirve si pierde Once Caldas o Patriotas, o si Millonarios o Envigado no hacen los seis puntos. Una derrota lo pone a esperar que azules o naranjas no hagan más de tres puntos o que Águilas no golee a Bucaramanga.

Jaguares (25 puntos, -6)

La mala diferencia de goles lo pone a esperar un empate entre Millonarios y Envigado, el miércoles, para depender de sí mismo en la última fecha: avanzaría si le gana a Junior. Si hay vencedor en El Campín, necesita, además del triunfo, que Once Caldas pierda en Barrancabermeja, o que el que gane en Bogotá entre semana no sume los tres puntos (Millos en el clásico o Envigado contra el Medellín).

Equidad (24 puntos, +3)

El triunfo frente a Nacional (1-0, anoche) no solo lo metió en la pelea sino que le permitió romper un récord: la mayor cantidad de minutos sin recibir gol como local: 948, uno más que Millonarios en 1975. Clasifica si le gana al América, pierde Once Caldas, y Millos y Envigado no hacen los seis puntos, o si estos últimos suman cuatro puntos, pero no lo superan en la diferencia de goles.

Rionegro (24 puntos, -4)

Por la diferencia de goles negativa, depende de un milagro: debe esperar a que haya un empate el miércoles en El Campín. Luego, ganarle por una buena diferencia a Bucaramanga, y esperar que goleen al Once Caldas, que no gane Jaguares y que Millonarios no le gane a Santa Fe ni Envigado al Medellín.

Millonarios (23 puntos, +1)

Si gana los seis puntos, frente a Envigado y Santa Fe, debe esperar a que Patriotas no le gane a Tolima, o que no gane Once Caldas o Junior, o que Cali pierda los dos partidos que le quedan. Podría alcanzarle con 27, pero depende de ganar por buena diferencia y que pierda Once Caldas.

Envigado (23 puntos, -1)

Lo primero: debe ganar los seis puntos que le quedan, frente a Millonarios y Medellín. Después, debe esperar a que Patriotas pierda, o que Cali no consiga más puntos, o que Once Caldas o Junior no ganen. Al igual que Millos, podría alcanzarle con 27 puntos, pero con una combinación de resultados.

América (21 puntos, -7)

El de la opción más lejana. Tiene que hacer los seis puntos (contra Medellín y Equidad) y ojalá ganar por buena diferencia. Además, necesita que Millos y Envigado no hagan más de un punto, que no gane Águilas, que goleen al Once Caldas y que Junior le gane a Jaguares. Casi imposible.









José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes - EL TIEMPO

En twitter: @josasc